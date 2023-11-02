https://ria.ru/20231102/servis-1906870976.html

Компания Москвы разработала сервис для оптимизации работы крупных компаний

Компания Москвы разработала сервис для оптимизации работы крупных компаний - РИА Новости, 02.11.2023

Компания Москвы разработала сервис для оптимизации работы крупных компаний

Московская компания "Моситлаб", которая входит в структуру "Москабельмет", произвела разработку системы, которая позволяет оптимизировать работу крупных... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:12

2023-11-02T11:12

2023-11-02T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московская компания "Моситлаб", которая входит в структуру "Москабельмет", произвела разработку системы, которая позволяет оптимизировать работу крупных компаний, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, разработанный сервис имеет широкий функционал и продуманный интерфейс. С 2022 года компания начала свою работу и уже демонстрирует свое активное развитие – там предлагают инновационные идеи, которые популярны среди крупных производителей на всей территории РФ."В частности, недавно здесь разработали систему, которая упрощает и оптимизирует работу в одном интерфейсе. Разработка актуальна для практически любых крупных компаний, включая заводы, промышленные комплексы, технопарки и особые экономические зоны. Система позволяет снизить трудозатраты и значительно повысить эффективность производства", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.В пресс-службе добавили, что данная разработка позволяет предприятиям на базе единого окна осуществлять регистрацию обращений арендаторов. Также там можно производить оформление пропусков для посетителей и проезжающего на территорию предприятия транспорта, а также контролировать их.Еще возможна передача показаний индивидуального прибора учета пользователей, ведение документооборота и выполнения ряда других задач. Так, пользователи сервиса обладают возможностью загрузки карты своей организации, маршрутов проезда и отправления их на почту. Доступно и скачивание документов по аренде и получение информации о задолженности.Также для сотрудников охраны доступна опция подачи тревожного сигнала из своих личных кабинетов. Чтобы получить доступ к пользовательским или административным интерфейсам, необходимо воспользоваться интернет-браузером или мобильным приложением, говорится в сообщении."Эти и многие другие функции делают систему ORDER (ПОРЯДОК) удобным инструментом. В настоящее время созданные ИТ-компанией технологии вводятся в эксплуатацию на производствах нашей группы компаний. Это позволяет улучшать экономические показатели предприятия, а также демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования этих решений", – приводит пресс-служба слова гендиректора группы компаний Павла Морякова.Там также добавили, что ранее в компании разработали технологию на базе нейронных сетей, которая способствует существенной экономии времени на выполнение заказов, а также позволять эффективно производить загрузку оборудования. Разработку можно внедрять на предприятиях разного профиля.Благодаря новой ИТ-системе возможен сбор и анализ данных на производстве, а также более эффективное использование ресурсов организации. Кроме того, это помогает: свести к минимуму временные затраты благодаря расчету оптимальной последовательности операций; осуществлять быстрое создание планов; производить контроль параметров на производстве и исполнять заказы.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.В столице созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мерами, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также работает ряд актикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231102/kursy-1906821047.html

https://ria.ru/20231101/mtsd-4-1906623260.html

https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский