https://ria.ru/20231102/servis-1906700685.html

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов - РИА Новости, 02.11.2023

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов

На Цифровой платформе МСП.РФ запущен новый бесплатный сервис "Бизнес-тренажер", объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

2023-11-02T10:00

экономика

корпорация мсп

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ запущен новый бесплатный сервис "Бизнес-тренажер", объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов и их точной настройки на старте и масштабировании своего дела, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Раздел "Бизнес-тренажер" использует апробированные на тысячах предпринимателей по всей стране и доказавшие свою эффективность инструменты обучающих программ Корпорации МСП "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства". Начинающие свое дело смогут быстро стартовать: проверить бизнес-идею, найти первых клиентов и начать получать прибыль. А действующим предпринимателям "Бизнес-тренажер" поможет найти новые возможности для масштабирования", - говорится в сообщении.Для предпринимателей доступны 25 автоматизированных инструментов в сфере маркетинга, управления, финансов, такие как формирование бизнес-идеи, портрет клиента, финансовая устойчивость проекта, план реализации проекта, управленческое планирование, финансовый учет и другие.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231031/gospodderzhka-1906438049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, россия, андрей белоусов