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На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов - РИА Новости, 02.11.2023
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10:00 02.11.2023
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На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов
На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов - РИА Новости, 02.11.2023
На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов
На Цифровой платформе МСП.РФ запущен новый бесплатный сервис "Бизнес-тренажер", объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:00
2023-11-02T10:00
экономика
корпорация мсп
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ запущен новый бесплатный сервис "Бизнес-тренажер", объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов и их точной настройки на старте и масштабировании своего дела, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Раздел "Бизнес-тренажер" использует апробированные на тысячах предпринимателей по всей стране и доказавшие свою эффективность инструменты обучающих программ Корпорации МСП "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства". Начинающие свое дело смогут быстро стартовать: проверить бизнес-идею, найти первых клиентов и начать получать прибыль. А действующим предпринимателям "Бизнес-тренажер" поможет найти новые возможности для масштабирования", - говорится в сообщении.Для предпринимателей доступны 25 автоматизированных инструментов в сфере маркетинга, управления, финансов, такие как формирование бизнес-идеи, портрет клиента, финансовая устойчивость проекта, план реализации проекта, управленческое планирование, финансовый учет и другие.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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экономика, корпорация мсп, россия, андрей белоусов
Экономика, Корпорация МСП, Россия, Андрей Белоусов

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис диагностики бизнес-процессов

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ запущен новый бесплатный сервис "Бизнес-тренажер", объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов и их точной настройки на старте и масштабировании своего дела, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"Раздел "Бизнес-тренажер" использует апробированные на тысячах предпринимателей по всей стране и доказавшие свою эффективность инструменты обучающих программ Корпорации МСП "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства". Начинающие свое дело смогут быстро стартовать: проверить бизнес-идею, найти первых клиентов и начать получать прибыль. А действующим предпринимателям "Бизнес-тренажер" поможет найти новые возможности для масштабирования", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Программы господдержки: доступные кредиты малому бизнесу
31 октября, 14:59
Для предпринимателей доступны 25 автоматизированных инструментов в сфере маркетинга, управления, финансов, такие как формирование бизнес-идеи, портрет клиента, финансовая устойчивость проекта, план реализации проекта, управленческое планирование, финансовый учет и другие.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
ЭкономикаКорпорация МСПРоссияАндрей Белоусов
 
 
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