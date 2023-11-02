https://ria.ru/20231102/senatory-1906828307.html

Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе - РИА Новости, 02.11.2023

Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

Ряд сенаторов в США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором, в частности, просят предоставить информацию об оценке Штатов долгосрочных планов Израиля РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:28

2023-11-02T01:28

2023-11-02T01:28

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сша

в мире

джо байден

берни сандерс

элизабет уоррен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Ряд сенаторов в США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором, в частности, просят предоставить информацию об оценке Штатов долгосрочных планов Израиля по сектору Газа и "желаемом конечном результате" в анклаве. Письмо опубликовано на сайте сенатора Берни Сандерса. Его, помимо самого Сандерса, подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен. Сенаторы в письме высказывают "серьезные опасения" по поводу "потенциальной оккупации" сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава. "Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив", - говорится в письме. Также в письме излагаются ряд вопросов о боевых действиях в Газе и, в частности, о "желаемом конечном результате".

https://ria.ru/20231101/iran-1906726459.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906614437.html

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израиль, сша, в мире, джо байден, берни сандерс, элизабет уоррен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году