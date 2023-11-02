https://ria.ru/20231102/senatory-1906828307.html
Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе
Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе
Ряд сенаторов в США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором, в частности, просят предоставить информацию об оценке Штатов долгосрочных планов Израиля РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:28
2023-11-02T01:28
2023-11-02T01:28
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Ряд сенаторов в США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором, в частности, просят предоставить информацию об оценке Штатов долгосрочных планов Израиля по сектору Газа и "желаемом конечном результате" в анклаве. Письмо опубликовано на сайте сенатора Берни Сандерса. Его, помимо самого Сандерса, подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен. Сенаторы в письме высказывают "серьезные опасения" по поводу "потенциальной оккупации" сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава. "Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив", - говорится в письме. Также в письме излагаются ряд вопросов о боевых действиях в Газе и, в частности, о "желаемом конечном результате".
https://ria.ru/20231101/iran-1906726459.html
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израиль, сша, в мире, джо байден, берни сандерс, элизабет уоррен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, В мире, Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе
Ряд сенаторов попросили Байдена разъяснить долгосрочные последствия войны в Газе
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Ряд сенаторов в США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором, в частности, просят предоставить информацию об оценке Штатов долгосрочных планов Израиля по сектору Газа и "желаемом конечном результате" в анклаве.
Письмо опубликовано на сайте сенатора Берни Сандерса
. Его, помимо самого Сандерса, подписали Питер Уэлч, Джефф Меркли и Элизабет Уоррен
.
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Сенаторы в письме высказывают "серьезные опасения" по поводу "потенциальной оккупации" сектора Газа как с точки зрения долгосрочной безопасности Израиля, так и с точки зрения благополучия жителей анклава.
"Конгрессу нужно больше информации о долгосрочных планах и целях Израиля, а также об оценках правительством США этих перспектив", - говорится в письме.
Также в письме излагаются ряд вопросов о боевых действиях в Газе и, в частности, о "желаемом конечном результате".
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