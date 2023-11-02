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Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 02.11.2023 (обновлено: 14:35 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sayty-1906948542.html
Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ
Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:32
2023-11-02T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
безопасность
технологии
россия
владимир путин
василий пискарев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Инициатива вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители имеют полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Закон разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщал ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Что касается ответственности за такое финансирование, то она, по словам Пискарева, уже есть. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщал он.Отмечается, что усовершенствованы логика и структура изложения части 1 статьи 153 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Его содержание структурировано по видам соответствующей информации, распространяемой с нарушением закона.Также по закону будут блокироваться сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.
https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, безопасность, технологии, россия, владимир путин, василий пискарев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Василий Пискарев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ

Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих средства для ВСУ

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатива вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители имеют полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Закон разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщал ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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Что касается ответственности за такое финансирование, то она, по словам Пискарева, уже есть. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщал он.
Отмечается, что усовершенствованы логика и структура изложения части 1 статьи 153 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Его содержание структурировано по видам соответствующей информации, распространяемой с нарушением закона.
Также по закону будут блокироваться сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьТехнологииРоссияВладимир ПутинВасилий ПискаревФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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