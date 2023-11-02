https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907033362.html
США ввели санкции против ряда российских компаний
США ввели санкции против ряда российских компаний - РИА Новости, 02.11.2023
США ввели санкции против ряда российских компаний
США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:31
2023-11-02T18:31
2023-11-02T18:31
экономика
сша
газпром нефть
арктик спг - 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем". Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики. Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть - каталитические системы".
https://ria.ru/20231102/razrabotchik-1907017590.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, газпром нефть, арктик спг - 2
Экономика, США, Газпром нефть, Арктик СПГ - 2
США ввели санкции против ряда российских компаний
США ввели санкции против "Арктик СПГ 2", "Руститана" и "дочек" "Газпромнефти"
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент.
Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".
Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики.
Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть - каталитические системы".
Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова