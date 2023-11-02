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США ввели санкции против ряда российских компаний - РИА Новости, 02.11.2023
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18:31 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907033362.html
США ввели санкции против ряда российских компаний
США ввели санкции против ряда российских компаний - РИА Новости, 02.11.2023
США ввели санкции против ряда российских компаний
США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:31
2023-11-02T18:31
экономика
сша
газпром нефть
арктик спг - 2
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем". Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики. Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть - каталитические системы".
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экономика, сша, газпром нефть, арктик спг - 2
Экономика, США, Газпром нефть, Арктик СПГ - 2
США ввели санкции против ряда российских компаний

США ввели санкции против "Арктик СПГ 2", "Руститана" и "дочек" "Газпромнефти"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент.
Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".
Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики.
Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть - каталитические системы".
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ЭкономикаСШАГазпром нефтьАрктик СПГ - 2
 
 
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