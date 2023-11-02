https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907033362.html

США ввели санкции против ряда российских компаний

США ввели санкции против ряда российских компаний - РИА Новости, 02.11.2023

США ввели санкции против ряда российских компаний

США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:31

2023-11-02T18:31

2023-11-02T18:31

экономика

сша

газпром нефть

арктик спг - 2

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем". Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики. Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть - каталитические системы".

https://ria.ru/20231102/razrabotchik-1907017590.html

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2023

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экономика, сша, газпром нефть, арктик спг - 2