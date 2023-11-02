https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907003621.html

США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 02.11.2023

США расширили санкционный список против России

Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:11

2023-11-02T17:11

2023-11-02T19:07

сша

россия

в мире

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США.Уточняется, что в перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций к России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903786243.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, министерство финансов сша, санкции в отношении россии