Рейтинг@Mail.ru
США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.11.2023 (обновлено: 19:07 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907003621.html
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 02.11.2023
США расширили санкционный список против России
Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:11
2023-11-02T19:07
сша
россия
в мире
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b88acd4c3375f11a64d47096e06806c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США.Уточняется, что в перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций к России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20231101/provokatsii-1906809479.html
https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903786243.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66f5bc6ff305abc0351f6e413eaad79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
США расширили санкционный список против России

Минфин США включил еще почти 40 человек в список санкций против России

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США.
Уточняется, что в перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин
1 ноября, 21:23
Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:
В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:
  • заместителей министров промышленности и торговли Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова;
  • заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко;
  • заместителя министра цифрового развития Олега Качанова;
  • замглавы МЧС Алексея Серко;
  • директора юридического департамента Министерства экономического развития Льва Гершанока;
  • бывшего замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева;
  • гендиректора АО "Данон Россия" Якуба Закриева;
  • первого заместителя председателя парламента Чечни Салмана Закриева;
  • российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", а также его жены, дочери и двух сыновей;
  • супруги главы МЧС России Александра Куренкова Елены Мильской, а также двух компаний, которыми она ранее владела: ООО "Калининград Балттранс" (LLC KALININGRAD BALTTRANS) и ООО "Позитивинфо" (LLC POZITIVINFO).
Досмотр грузового автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада
19 октября, 11:44
Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций к России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
СШАРоссияВ миреМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала