США расширили санкционный список против России
Минфин США включил еще почти 40 человек в список санкций против России
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщил Минфин США.
Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:
- компания AEON и ряд связанных с ней структур;
- Почта банк;
- Абсолют банк;
- ХКФ банк;
- банк "Русский стандарт";
- Всероссийский банк развития регионов;
- АФК "Система" и ряд связанных с ней структур;
- МГТУ имени Н. Э. Баумана;
- ФАУ "Роскапстрой";
- ряд дочерних компаний ПАО "Газпром нефть";
- Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики.
В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:
- заместителей министров промышленности и торговли Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова;
- заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко;
- заместителя министра цифрового развития Олега Качанова;
- замглавы МЧС Алексея Серко;
- директора юридического департамента Министерства экономического развития Льва Гершанока;
- бывшего замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева;
- гендиректора АО "Данон Россия" Якуба Закриева;
- первого заместителя председателя парламента Чечни Салмана Закриева;
- российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", а также его жены, дочери и двух сыновей;
- супруги главы МЧС России Александра Куренкова Елены Мильской, а также двух компаний, которыми она ранее владела: ООО "Калининград Балттранс" (LLC KALININGRAD BALTTRANS) и ООО "Позитивинфо" (LLC POZITIVINFO).
Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций к России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.