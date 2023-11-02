https://ria.ru/20231102/sammit-1906889627.html

В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско

В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 02.11.2023

В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско

Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:11

2023-11-02T12:11

2023-11-02T12:11

россия

саммит атэс

сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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россия, саммит атэс , сша