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В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско
В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 02.11.2023
В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско
Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:11
2023-11-02T12:11
2023-11-02T12:11
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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россия, саммит атэс , сша
Россия, Саммит АТЭС , США
В Кремле высказались о предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско
Песков: Кремль своевременно сообщит, кто представит Россию на саммите АТЭС