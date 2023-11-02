https://ria.ru/20231102/ryazan-1906979098.html

Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе

Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе - РИА Новости, 02.11.2023

Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе

Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:58

2023-11-02T15:58

2023-11-02T16:24

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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком, профессиональным сотрудником, ответственно относившимся к делу. Калужский был убит накануне вечером, возбуждено уголовное дело. Местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщало, что пристава застрелили в микрорайоне Недостоево Рязани. "Первого ноября трагически погиб капитан внутренней службы Сергей Калужский, начальник отделения - старший судебный пристав отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области", - говорится в сообщении на сайте регионального УФССП. Коллектив управления выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении. По данным управления, Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет министерства внутренних дел РФ. Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне этого года назначен начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району регионального УФССП. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени.

https://ria.ru/20231101/klirik-1906696794.html

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рязань, рязанский район, рязанская область