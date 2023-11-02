https://ria.ru/20231102/ryazan-1906979098.html
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе - РИА Новости, 02.11.2023
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:58
2023-11-02T15:58
2023-11-02T16:24
рязань
рязанский район
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906985345_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_bef7a36587ab79cbdf97027588135599.jpg
РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком, профессиональным сотрудником, ответственно относившимся к делу. Калужский был убит накануне вечером, возбуждено уголовное дело. Местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщало, что пристава застрелили в микрорайоне Недостоево Рязани. "Первого ноября трагически погиб капитан внутренней службы Сергей Калужский, начальник отделения - старший судебный пристав отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области", - говорится в сообщении на сайте регионального УФССП. Коллектив управления выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении. По данным управления, Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет министерства внутренних дел РФ. Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне этого года назначен начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району регионального УФССП. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени.
https://ria.ru/20231101/klirik-1906696794.html
рязань
рязанский район
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906985345_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81e609fb5c8939363249fc01fb272f7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанский район, рязанская область
Рязань, Рязанский район, Рязанская область
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
Коллеги убитого в Рязани пристава назвали его доброжелательным человеком
РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком, профессиональным сотрудником, ответственно относившимся к делу.
Калужский был убит накануне вечером, возбуждено уголовное дело. Местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщало, что пристава застрелили в микрорайоне Недостоево Рязани.
"Первого ноября трагически погиб капитан внутренней службы Сергей Калужский, начальник отделения - старший судебный пристав отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области", - говорится в сообщении на сайте регионального УФССП.
В епархии рассказали о подозреваемом в убийстве жены клирике
Коллектив управления выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении.
По данным управления, Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет министерства внутренних дел РФ. Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне этого года назначен начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району регионального УФССП. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени.