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Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе - РИА Новости, 02.11.2023
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15:58 02.11.2023 (обновлено: 16:24 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ryazan-1906979098.html
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе - РИА Новости, 02.11.2023
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:58
2023-11-02T16:24
рязань
рязанский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком, профессиональным сотрудником, ответственно относившимся к делу. Калужский был убит накануне вечером, возбуждено уголовное дело. Местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщало, что пристава застрелили в микрорайоне Недостоево Рязани. "Первого ноября трагически погиб капитан внутренней службы Сергей Калужский, начальник отделения - старший судебный пристав отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области", - говорится в сообщении на сайте регионального УФССП. Коллектив управления выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении. По данным управления, Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет министерства внутренних дел РФ. Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне этого года назначен начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району регионального УФССП. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени.
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рязань
рязанский район
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рязань, рязанский район, рязанская область
Рязань, Рязанский район, Рязанская область
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе

Коллеги убитого в Рязани пристава назвали его доброжелательным человеком

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Коллеги убитого руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского назвали его открытым и доброжелательным человеком, профессиональным сотрудником, ответственно относившимся к делу.
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской областиСергей Калужский
Сергей Калужский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Сергей Калужский
Калужский был убит накануне вечером, возбуждено уголовное дело. Местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщало, что пристава застрелили в микрорайоне Недостоево Рязани.
"Первого ноября трагически погиб капитан внутренней службы Сергей Калужский, начальник отделения - старший судебный пристав отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области", - говорится в сообщении на сайте регионального УФССП.
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Коллектив управления выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении.
По данным управления, Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет министерства внутренних дел РФ. Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне этого года назначен начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району регионального УФССП. Награжден медалью "За отличие в службе" III степени.
 
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