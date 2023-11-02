Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 02.11.2023 (обновлено: 01:30 03.11.2023)
https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T23:34
2023-11-03T01:30
происшествия
москва
рудн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27513/27/275132700_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_067678c6a77a308c921e12ea396e9d84.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.Под стражу заключили Полякова А.А., Демина М.Д. и Сергеева Д. Г. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям 30 и 205 Уголовного Кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также террористический акт.Подробности уголовного дела не уточняются.Все подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.
https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27513/27/275132700_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_04774f4b92f453ced482692b6b8c4c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, рудн, россия
Происшествия, Москва, РУДН, Россия
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке взрыва в общежитии РУДН

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в медиабанк
Здание РУДН в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Под стражу заключили Полякова А.А., Демина М.Д. и Сергеева Д. Г. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям 30 и 205 Уголовного Кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также террористический акт.
Подробности уголовного дела не уточняются.
Все подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Москве арестовали россиянина по статье о госизмене
Вчера, 19:28
 
ПроисшествияМоскваРУДНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала