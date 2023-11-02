https://ria.ru/20231102/rudn-1907071262.html

В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН

В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-02T23:34

2023-11-02T23:34

2023-11-03T01:30

происшествия

москва

рудн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27513/27/275132700_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_067678c6a77a308c921e12ea396e9d84.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.Под стражу заключили Полякова А.А., Демина М.Д. и Сергеева Д. Г. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям 30 и 205 Уголовного Кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также террористический акт.Подробности уголовного дела не уточняются.Все подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.

https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, рудн, россия