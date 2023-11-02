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В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T23:34
2023-11-02T23:34
2023-11-03T01:30
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.Под стражу заключили Полякова А.А., Демина М.Д. и Сергеева Д. Г. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям 30 и 205 Уголовного Кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также террористический акт.Подробности уголовного дела не уточняются.Все подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.
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происшествия, москва, рудн, россия
Происшествия, Москва, РУДН, Россия
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке подрыва общежития РУДН
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке взрыва в общежитии РУДН