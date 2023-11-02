https://ria.ru/20231102/rpts-1906943543.html

В РПЦ призвали защищать традиционную семью для народного единства

В РПЦ призвали защищать традиционную семью для народного единства - РИА Новости, 02.11.2023

В РПЦ призвали защищать традиционную семью для народного единства

Путь к народному и национальному единству лежит через укрепление и последовательнейшую защиту традиционной семьи, заявил зампредседателя синодального отдела по... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:10

2023-11-02T14:10

2023-11-02T15:06

россия

вахтанг кипшидзе

дмитрий пожарский

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москва

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Путь к народному и национальному единству лежит через укрепление и последовательнейшую защиту традиционной семьи, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Семейные ценности еще 20, 30 или 50 лет назад сложно было определить как краеугольный камень нашего национального единения, потому что и в других странах тоже было уважение к семейным ценностям. Но сейчас мы видим, что семейные ценности – я имею в виду, прежде всего, представление о браке как союзе мужчины и женщины, о радости деторождения, воспитания детей, – все эти ценности находятся в состоянии исчезновения или сознательного уничтожения со стороны тех общественных и политических сил, которые решили эти ценности ликвидировать", – сказал он на посвященной Дню народного единства пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Тем проще теперь сказать, что подлинным объединяющим началом является представление о семье как о фундаменте жизни человека и общества, добавил он, отметив, что не случайно православные называют семью "малой Церковью", и что другие традиционные религии России тоже понимают важность семьи по-своему. "В День народного единства я еще раз хочу заявить о том, что путь к нашему народному и национальному единству лежит через укрепление и последовательнейшую защиту традиционной семьи. Если мы этого сделать не можем, то просто нет другого основания для существования какого-либо единства общественного единства. Мы проходили уже и классовое единство, и единство, скажем, в общей задаче извлечения прибыли – потребительское: что мы будем едины тем, что будем все дружно больше потреблять, становиться более успешными. Нет, это все не работает, поэтому мы должны сделать шаг в правильном направлении. Семья должна вновь занять свое законное место в иерархии общественных ценностей", – заключил Кипшидзе. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. 4 ноября (22 октября по старому стилю) в Русской православной церкви установлено празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от нашествия в 1612 году.

https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

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россия, вахтанг кипшидзе, дмитрий пожарский, московский патриархат, москва, русская православная церковь