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Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.11.2023
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Ростовская область
 
14:28 02.11.2023 (обновлено: 14:30 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html
Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону
Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.11.2023
Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону
Аллею Героев, посвященную участникам спецоперации, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:28
2023-11-02T14:30
ростовская область
общество
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Аллею Героев, посвященную участникам спецоперации, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "На Большой Садовой рядом с парком имени Максима Горького появилась Аллея Героев. Она посвящена участникам специальной военной операции", - сказал он. Аллея состоит из стендов, на которых изображены фотографии участников спецоперации, а также их краткая биография. Логвиненко добавил, что каждый из воинов - герой современности, достойный защитник Отечества, проявивший мужество, силу духа, стойкость и выдержку. "Спасибо бойцам за героизм, любовь к Родине и яркий пример патриотизма. Гордимся нашими героями!" - подчеркнул он. Ранее управление образования Ростова-на-Дону подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского союза ветеранов специальной военной операции. Среди совместных задач - формирование патриотизма у детей, ответственность за могущество, честь и независимость своего государства. В городе также реализуется проект "Парта Героя", в рамках которой в школах открывают парты в честь участников боевых действий, проявивших героизм и самоотверженность на полях сражений.
https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html
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общество, алексей логвиненко, ростов-на-дону
Ростовская область , Общество, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону

Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВ Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Аллею Героев, посвященную участникам спецоперации, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"На Большой Садовой рядом с парком имени Максима Горького появилась Аллея Героев. Она посвящена участникам специальной военной операции", - сказал он.
Аллея состоит из стендов, на которых изображены фотографии участников спецоперации, а также их краткая биография.
Логвиненко добавил, что каждый из воинов - герой современности, достойный защитник Отечества, проявивший мужество, силу духа, стойкость и выдержку. "Спасибо бойцам за героизм, любовь к Родине и яркий пример патриотизма. Гордимся нашими героями!" - подчеркнул он.
Ранее управление образования Ростова-на-Дону подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского союза ветеранов специальной военной операции. Среди совместных задач - формирование патриотизма у детей, ответственность за могущество, честь и независимость своего государства.
Памятник ветеранам боевых действий в Зерноградском районе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области
23 октября, 17:50
В городе также реализуется проект "Парта Героя", в рамках которой в школах открывают парты в честь участников боевых действий, проявивших героизм и самоотверженность на полях сражений.
 
Ростовская областьОбществоАлексей ЛогвиненкоРостов-на-Дону
 
 
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