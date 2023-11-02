https://ria.ru/20231102/rostov-na-donu-1906947297.html

Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону

Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.11.2023

Аллею Героев открыли в Ростове-на-Дону

Аллею Героев, посвященную участникам спецоперации, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:28

2023-11-02T14:28

2023-11-02T14:30

ростовская область

общество

алексей логвиненко

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Аллею Героев, посвященную участникам спецоперации, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "На Большой Садовой рядом с парком имени Максима Горького появилась Аллея Героев. Она посвящена участникам специальной военной операции", - сказал он. Аллея состоит из стендов, на которых изображены фотографии участников спецоперации, а также их краткая биография. Логвиненко добавил, что каждый из воинов - герой современности, достойный защитник Отечества, проявивший мужество, силу духа, стойкость и выдержку. "Спасибо бойцам за героизм, любовь к Родине и яркий пример патриотизма. Гордимся нашими героями!" - подчеркнул он. Ранее управление образования Ростова-на-Дону подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского союза ветеранов специальной военной операции. Среди совместных задач - формирование патриотизма у детей, ответственность за могущество, честь и независимость своего государства. В городе также реализуется проект "Парта Героя", в рамках которой в школах открывают парты в честь участников боевых действий, проявивших героизм и самоотверженность на полях сражений.

https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей логвиненко, ростов-на-дону