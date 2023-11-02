https://ria.ru/20231102/rnf-1906861891.html
Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием
Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием
Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием участников Российского научного фонда, отметив, что организация внесла весомый вклад в развитие... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:23
2023-11-02T10:23
2023-11-02T11:01
наука
наука
россия
владимир путин
российский научный фонд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием участников Российского научного фонда, отметив, что организация внесла весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Создание Фонда стало большим событием в жизни отечественного научного сообщества, послужило укреплению его созидательного потенциала. За прошедшее время Фонд убедительно доказал свою востребованность, внёс весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли и современных технологий, реализацию инновационных проектов и инициатив, многое сделал для поддержки достижений молодых учёных", - говорится в телеграмме. Президент также подчеркнул необходимость практического использования результатов прикладных разработок в таких сферах, как микроэлектроника, медицина, низкоуглеродная энергетика, сельское хозяйство, экология и цифровизация. Глава государства отметил важность взаимодействия науки и реального сектора экономики.Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении коллективу Российского научного фонда отметил, что РНФ оказывает активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям в различных областях."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием Российского научного фонда. Все эти годы вы оказываете активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям. Тем, кто совершает открытия в самых разных областях, находит практическое применение передовым идеям", - говорится в телеграмме кабмина.Он добавил, что гранты РНФ дают возможность известным и молодым учёным проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, опытно-конструкторские работы, реализовывать инновационные проекты. Многие из них стали лауреатами престижных премий президента Российской Федерации и правительства России.В заключение он выразил уверенность в том, что высокий профессионализм коллектива Российского научного фонда продолжит способствовать укреплению научно-технологической сферы России, а также пожелал коллективу новых успехов, достижений и ярких открытий.
https://ria.ru/20231101/shpak-1906499130.html
https://ria.ru/20231016/nauka-1903038727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, владимир путин, российский научный фонд
Наука, Наука, Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд
Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием
Путин: РНФ внес весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
с 10-летием участников Российского научного фонда, отметив, что организация внесла весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Создание Фонда стало большим событием в жизни отечественного научного сообщества, послужило укреплению его созидательного потенциала. За прошедшее время Фонд убедительно доказал свою востребованность, внёс весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли и современных технологий, реализацию инновационных проектов и инициатив, многое сделал для поддержки достижений молодых учёных", - говорится в телеграмме.
Президент также подчеркнул необходимость практического использования результатов прикладных разработок в таких сферах, как микроэлектроника, медицина, низкоуглеродная энергетика, сельское хозяйство, экология и цифровизация. Глава государства отметил важность взаимодействия науки и реального сектора экономики.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении
коллективу Российского научного фонда отметил, что РНФ оказывает активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям в различных областях.
Василий Шпак: без суверенной микроэлектроники не бывает суверенитета
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием Российского научного фонда. Все эти годы вы оказываете активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям. Тем, кто совершает открытия в самых разных областях, находит практическое применение передовым идеям", - говорится в телеграмме кабмина.
Он добавил, что гранты РНФ дают возможность известным и молодым учёным проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, опытно-конструкторские работы, реализовывать инновационные проекты. Многие из них стали лауреатами престижных премий президента Российской Федерации и правительства России.
В заключение он выразил уверенность в том, что высокий профессионализм коллектива Российского научного фонда продолжит способствовать укреплению научно-технологической сферы России, а также пожелал коллективу новых успехов, достижений и ярких открытий.
В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких