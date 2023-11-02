https://ria.ru/20231102/rnf-1906861891.html

Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием

Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием - РИА Новости, 02.11.2023

Путин поздравил Российский научный фонд с десятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием участников Российского научного фонда, отметив, что организация внесла весомый вклад в развитие... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:23

2023-11-02T10:23

2023-11-02T11:01

наука

наука

россия

владимир путин

российский научный фонд

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием участников Российского научного фонда, отметив, что организация внесла весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Создание Фонда стало большим событием в жизни отечественного научного сообщества, послужило укреплению его созидательного потенциала. За прошедшее время Фонд убедительно доказал свою востребованность, внёс весомый вклад в развитие перспективных направлений научной мысли и современных технологий, реализацию инновационных проектов и инициатив, многое сделал для поддержки достижений молодых учёных", - говорится в телеграмме. Президент также подчеркнул необходимость практического использования результатов прикладных разработок в таких сферах, как микроэлектроника, медицина, низкоуглеродная энергетика, сельское хозяйство, экология и цифровизация. Глава государства отметил важность взаимодействия науки и реального сектора экономики.Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении коллективу Российского научного фонда отметил, что РНФ оказывает активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям в различных областях."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием Российского научного фонда. Все эти годы вы оказываете активную поддержку молодым учёным, высшим учебным заведениям, организациям. Тем, кто совершает открытия в самых разных областях, находит практическое применение передовым идеям", - говорится в телеграмме кабмина.Он добавил, что гранты РНФ дают возможность известным и молодым учёным проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, опытно-конструкторские работы, реализовывать инновационные проекты. Многие из них стали лауреатами престижных премий президента Российской Федерации и правительства России.В заключение он выразил уверенность в том, что высокий профессионализм коллектива Российского научного фонда продолжит способствовать укреплению научно-технологической сферы России, а также пожелал коллективу новых успехов, достижений и ярких открытий.

https://ria.ru/20231101/shpak-1906499130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, россия, владимир путин, российский научный фонд