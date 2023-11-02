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РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.11.2023
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14:42 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/rets-1906952206.html
РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае
РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.11.2023
РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и московская фабрика мороженого БРПИ, производящее мороженое под брендом BRandICE, объединили усилия для продвижения... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:42
2023-11-02T14:42
экономика
россия
китай
шанхай
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и московская фабрика мороженого БРПИ, производящее мороженое под брендом BRandICE, объединили усилия для продвижения продукции под брендом Made in Russia в Китае, рассказали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и глава фабрики Агнесса Осипова."Подробности продвижения раскрыли генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор БРПИ Агнесса Осипова на презентации первой продукции БРПИ под брендом "Сделано в России" для китайского рынка. Презентация приурочена к старту Международной китайской выставки импортных товаров и услуг в Шанхае (CIIE, пройдет 5-10 ноября)", - сообщает РЭЦ.Как отмечает центр, позиционирование нового продукта БРПИ для китайского рынка строится на "страновом" продвижении под зонтичным брендом "Сделано в России". Для этого РЭЦ (ВЭБ.РФ) и БРПИ разработали кобрендинговую упаковку для продукции, на которую РЭЦ выдал сертификат "Сделано в России". Сертификат делает БРПИ участником одноименной программы поддержки от РЭЦ и позволяет компании участвовать в акциях продвижения на внешних рынках."Один из вызовов, с которым сталкиваются наши экспортеры - это низкая узнаваемость российской продукции в целом за рубежом. Бренд "Сделано в России" как раз делает первый шаг к решению этой проблемы, и именно поэтому мы делаем ставку на продвижение под одним "зонтиком" Made in Russia по всем каналам, по которым можно дотянуться до потенциального покупателя - от выставок и офлайн рекламных акций до каналов электронной торговли. Уверена, с такой поддержкой мороженое БРПИ быстро найдет своих поклонников в Китае", - подчеркнула Никишина."С марта по октябрь мы с РЭЦ прошли весь путь подготовки к выходу на китайский рынок - от подбора ассортимента из более 30 позиций, получения всех необходимых сертификатов и подтверждений для ввода на китайский рынок, до заключения экспортного контракта и первых спецификаций. Сейчас в производстве первая партия, которая отправится в Китай во второй половине ноября. Планы большие — будем активно работать", - сказала в свою очередь Осипова.БРПИ также стала одним из участников акции Российского экспортного центра и правительства России по продвижению бренда "Сделано в России" в Китае - "Российские товары - для чемпионов".В основе акции - синергия продвижения российской продукции и иных сфер, составляющих образ России за рубежом, таких как спорт, культура и искусство. Именно эта синергия позволит повысить узнаваемость национального бренда "Сделано в России" среди широких слоев иностранных покупателей, продвигаемой продукции и партнерств, а также России в целом.В рамках акции, в частности, российские спортсмены выступают в качестве амбассадоров российского экспорта. Акция началась 27 сентября и продлится до середины декабря в национальных магазинах с российской продукцией на ключевых маркетплейсах Китая (Tmall, Taobao, JD и Pinduoduo).Подробнее о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ. Информационную поддержку проекту оказывает фонд "Росконгресс".
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экономика, россия, китай, шанхай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и московская фабрика мороженого БРПИ, производящее мороженое под брендом BRandICE, объединили усилия для продвижения продукции под брендом Made in Russia в Китае, рассказали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и глава фабрики Агнесса Осипова.
"Подробности продвижения раскрыли генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор БРПИ Агнесса Осипова на презентации первой продукции БРПИ под брендом "Сделано в России" для китайского рынка. Презентация приурочена к старту Международной китайской выставки импортных товаров и услуг в Шанхае (CIIE, пройдет 5-10 ноября)", - сообщает РЭЦ.
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Как отмечает центр, позиционирование нового продукта БРПИ для китайского рынка строится на "страновом" продвижении под зонтичным брендом "Сделано в России". Для этого РЭЦ (ВЭБ.РФ) и БРПИ разработали кобрендинговую упаковку для продукции, на которую РЭЦ выдал сертификат "Сделано в России". Сертификат делает БРПИ участником одноименной программы поддержки от РЭЦ и позволяет компании участвовать в акциях продвижения на внешних рынках.
"Один из вызовов, с которым сталкиваются наши экспортеры - это низкая узнаваемость российской продукции в целом за рубежом. Бренд "Сделано в России" как раз делает первый шаг к решению этой проблемы, и именно поэтому мы делаем ставку на продвижение под одним "зонтиком" Made in Russia по всем каналам, по которым можно дотянуться до потенциального покупателя - от выставок и офлайн рекламных акций до каналов электронной торговли. Уверена, с такой поддержкой мороженое БРПИ быстро найдет своих поклонников в Китае", - подчеркнула Никишина.
"С марта по октябрь мы с РЭЦ прошли весь путь подготовки к выходу на китайский рынок - от подбора ассортимента из более 30 позиций, получения всех необходимых сертификатов и подтверждений для ввода на китайский рынок, до заключения экспортного контракта и первых спецификаций. Сейчас в производстве первая партия, которая отправится в Китай во второй половине ноября. Планы большие — будем активно работать", - сказала в свою очередь Осипова.
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БРПИ также стала одним из участников акции Российского экспортного центра и правительства России по продвижению бренда "Сделано в России" в Китае - "Российские товары - для чемпионов".
В основе акции - синергия продвижения российской продукции и иных сфер, составляющих образ России за рубежом, таких как спорт, культура и искусство. Именно эта синергия позволит повысить узнаваемость национального бренда "Сделано в России" среди широких слоев иностранных покупателей, продвигаемой продукции и партнерств, а также России в целом.
В рамках акции, в частности, российские спортсмены выступают в качестве амбассадоров российского экспорта. Акция началась 27 сентября и продлится до середины декабря в национальных магазинах с российской продукцией на ключевых маркетплейсах Китая (Tmall, Taobao, JD и Pinduoduo).
Подробнее о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ. Информационную поддержку проекту оказывает фонд "Росконгресс".
 
ЭкономикаРоссияКитайШанхайВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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