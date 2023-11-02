https://ria.ru/20231102/rets-1906952206.html

РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае

РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 02.11.2023

РЭЦ поможет БРПИ в продвижении мороженого бренда "Сделано в России" в Китае

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и московская фабрика мороженого БРПИ, производящее мороженое под брендом BRandICE, объединили усилия для продвижения... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:42

экономика

россия

китай

шанхай

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и московская фабрика мороженого БРПИ, производящее мороженое под брендом BRandICE, объединили усилия для продвижения продукции под брендом Made in Russia в Китае, рассказали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и глава фабрики Агнесса Осипова."Подробности продвижения раскрыли генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор БРПИ Агнесса Осипова на презентации первой продукции БРПИ под брендом "Сделано в России" для китайского рынка. Презентация приурочена к старту Международной китайской выставки импортных товаров и услуг в Шанхае (CIIE, пройдет 5-10 ноября)", - сообщает РЭЦ.Как отмечает центр, позиционирование нового продукта БРПИ для китайского рынка строится на "страновом" продвижении под зонтичным брендом "Сделано в России". Для этого РЭЦ (ВЭБ.РФ) и БРПИ разработали кобрендинговую упаковку для продукции, на которую РЭЦ выдал сертификат "Сделано в России". Сертификат делает БРПИ участником одноименной программы поддержки от РЭЦ и позволяет компании участвовать в акциях продвижения на внешних рынках."Один из вызовов, с которым сталкиваются наши экспортеры - это низкая узнаваемость российской продукции в целом за рубежом. Бренд "Сделано в России" как раз делает первый шаг к решению этой проблемы, и именно поэтому мы делаем ставку на продвижение под одним "зонтиком" Made in Russia по всем каналам, по которым можно дотянуться до потенциального покупателя - от выставок и офлайн рекламных акций до каналов электронной торговли. Уверена, с такой поддержкой мороженое БРПИ быстро найдет своих поклонников в Китае", - подчеркнула Никишина."С марта по октябрь мы с РЭЦ прошли весь путь подготовки к выходу на китайский рынок - от подбора ассортимента из более 30 позиций, получения всех необходимых сертификатов и подтверждений для ввода на китайский рынок, до заключения экспортного контракта и первых спецификаций. Сейчас в производстве первая партия, которая отправится в Китай во второй половине ноября. Планы большие — будем активно работать", - сказала в свою очередь Осипова.БРПИ также стала одним из участников акции Российского экспортного центра и правительства России по продвижению бренда "Сделано в России" в Китае - "Российские товары - для чемпионов".В основе акции - синергия продвижения российской продукции и иных сфер, составляющих образ России за рубежом, таких как спорт, культура и искусство. Именно эта синергия позволит повысить узнаваемость национального бренда "Сделано в России" среди широких слоев иностранных покупателей, продвигаемой продукции и партнерств, а также России в целом.В рамках акции, в частности, российские спортсмены выступают в качестве амбассадоров российского экспорта. Акция началась 27 сентября и продлится до середины декабря в национальных магазинах с российской продукцией на ключевых маркетплейсах Китая (Tmall, Taobao, JD и Pinduoduo).Подробнее о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ. Информационную поддержку проекту оказывает фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20231101/rets-1906730111.html

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

россия

китай

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, шанхай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)