https://ria.ru/20231102/rets-1906880196.html

ЭКСАР заключил 320 договоров по программе страхования отсрочки платежа

ЭКСАР заключил 320 договоров по программе страхования отсрочки платежа - РИА Новости, 02.11.2023

ЭКСАР заключил 320 договоров по программе страхования отсрочки платежа

Одним из самых популярных продуктов в линейке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) является "Страхование. Отсрочка... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:35

2023-11-02T11:35

2023-11-02T11:36

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Одним из самых популярных продуктов в линейке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) является "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", таких договоров было заключено более 320 штук, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Этот продукт был запущен в 2020 году и стал первым продуктом ЭКСАР, представленным на цифровой платформе "Мой экспорт". Это быстрое и простое решение, разработанное специально для компаний малого и среднего предпринимательства, которые поставляют товары или оказывают услуги иностранным контрагентам на условии отсрочки платежа. Наибольший интерес к продукту возникает среди производителей оборудования и запчастей, представителей пищевой и химической отраслей, и легкой промышленности. Всего ЭКСАР заключил более 320 договоров страхования отсрочки платежа", - говорится в сообщении.Там добавляется, что объем застрахованных поставок по одному договору страхования достигает 10 миллионов рублей. Продукт защищает малый и средний бизнес от рисков неполучения платежей от иностранных покупателей. В договор страхования включены как коммерческие, так и политические риски.Для оформления услуги экспортеру нужно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт", и в течение нескольких дней он получит электронный договор страхования. Скорость получения страховой выплаты - еще одно важное преимущество этого продукта. Заявление на выплату страхового возмещения можно подать уже через 30 дней после неполучения платежа от покупателя.Используя успешный опыт "Отсрочки платежа для МСП", ЭКСАР планирует вывести на цифровую платформу "Мой экспорт" продукт для экспортеров "Страхование экспортного контракта", который предусматривает возможность страховать экспортные контракты на крупные суммы со сложными графиками поставок и оплат."Мой экспорт" - это цифровая платформа, запущенная в ноябре 2020 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Она работает в режиме одного окна и предоставляет экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес- услугам.

https://ria.ru/20231101/rets-1906730111.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)