https://ria.ru/20231102/razrabotchik-1907017590.html

Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова

Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова - РИА Новости, 02.11.2023

Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова

Новые санкции министерства финансов США затронули российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", говорится в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:51

2023-11-02T17:51

2023-11-02T17:52

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции министерства финансов США затронули российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", говорится в обнародованных в четверг документах госдепартамента. Как следует из перечня, под рестрикции попали в том числе супруга российского инженера Светлана Захарова, его дочь Мария Осетрова и двое сыновей - Лаврентий и Никита Захаровы.

https://ria.ru/20231002/angara-a3-1899818325.html

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министерство финансов сша