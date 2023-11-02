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Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова
Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова - РИА Новости, 02.11.2023
Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова
Новые санкции министерства финансов США затронули российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", говорится в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:51
2023-11-02T17:51
2023-11-02T17:52
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Новые санкции министерства финансов США затронули российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", говорится в обнародованных в четверг документах госдепартамента. Как следует из перечня, под рестрикции попали в том числе супруга российского инженера Светлана Захарова, его дочь Мария Осетрова и двое сыновей - Лаврентий и Никита Захаровы.
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министерство финансов сша
Министерство финансов США
Санкции США затронули разработчика беспилотников "Ланцет" Захарова
Госдеп: санкции США затронули разработчика БПЛА "Ланцет" Александра Захарова