https://ria.ru/20231102/rassledovanie-1906998658.html

Злоупотребления в ПГНИУ привели к гибели пяти человек, заявили в СК

Злоупотребления в ПГНИУ привели к гибели пяти человек, заявили в СК - РИА Новости, 02.11.2023

Злоупотребления в ПГНИУ привели к гибели пяти человек, заявили в СК

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и еще троих... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:57

2023-11-02T16:57

2023-11-02T16:57

происшествия

россия

пермь

дмитрий красильников

следственный комитет россии (ск рф)

пермский государственный университет

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ПЕРМЬ, 2 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и еще троих фигурантов, обвиняемых в том, что они не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности вуза, на который напал массовый убийца Тимур Бекмансуров, сообщает пресс-служба СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова, бывшего проректора Павла Блуся, начальника отдела контроля университета Михаила Мухачева и сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Красильников, Блусь и Мухачев "не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета". В нем, согласно постановлению правительства РФ, должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций для студентов и преподавателей о действиях в экстренной ситуации - но функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре. Следователи считают, что Красильников, Блусь и Мухачев, зная об имеющихся недостатках, составили акт обследования и другие необходимые документы, в которых указали о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности. А Голованова, проводившая проверку университета, эти документы подписала. В результате, когда 20 сентября 2021 года вооруженный Бекмансуров пришел на территорию университета и беспрепятственно открыл стрельбу по людям, возникла паника: студенты, пытаясь спастись, в спешке покидали учебные корпуса, не имея указаний на безопасные пути отхода, они были вынуждены, рискуя жизнью и здоровьем, выпрыгивать из окон. "Несоблюдение требований антитеррористической защищенности повлекло тяжкие последствия, а именно убийство пяти человек и причинение телесных повреждений различной степени тяжести 34 лицам. Собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте", - добавляют в СК. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также СК России направил в Минобрнауки и Росгвардию представления о необходимости соблюдения нормативных требований антитеррористической защищенности в учебных учреждениях. Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, он полностью признал вину. В суде некоторые потерпевшие заявляли, что получили травмы, когда начали выпрыгивать от испуга из окон, услышав выстрелы в корпусе. Ректор ПГНИУ Красильников уволился в феврале 2023 года, ссылаясь на состояние здоровья. После этого он возглавил дирекцию "Будущее Пармы", которая занимается вопросами строительства межвузовского кампуса на 5 тысяч мест в Перми (федеральный проект). Красильников окончил госуниверситет в 1993 году, является кандидатом исторических наук. Возглавил вуз в 2020 году.

https://ria.ru/20221228/bekmansurov-1841943604.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, пермь, дмитрий красильников, следственный комитет россии (ск рф), пермский государственный университет