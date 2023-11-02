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В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза" - РИА Новости, 02.11.2023
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"
Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:54
2023-11-02T15:54
2023-11-02T15:54
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "В результате детонации ВОП на трассе "Таганрог - Мариуполь" ранены сотрудники ГК "Донбассгаз" - женщина 1976 года рождения и мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в результате обстрела кассетными снарядами Ясиноватского района мужчина 1954 года рождения получил ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбассгаз, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбассгаз, СЦКК
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"
ДНР в СЦКК: сотрудники "Донбассгаза" ранены при подрыве взрывоопасного предмета