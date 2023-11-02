https://ria.ru/20231102/ranenye-1906977862.html

В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"

В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза" - РИА Новости, 02.11.2023

В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"

Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:54

2023-11-02T15:54

2023-11-02T15:54

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "В результате детонации ВОП на трассе "Таганрог - Мариуполь" ранены сотрудники ГК "Донбассгаз" - женщина 1976 года рождения и мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в результате обстрела кассетными снарядами Ясиноватского района мужчина 1954 года рождения получил ранения.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбассгаз, сцкк