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В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза" - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ranenye-1906977862.html
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза" - РИА Новости, 02.11.2023
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"
Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:54
2023-11-02T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбассгаз
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "В результате детонации ВОП на трассе "Таганрог - Мариуполь" ранены сотрудники ГК "Донбассгаз" - женщина 1976 года рождения и мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в результате обстрела кассетными снарядами Ясиноватского района мужчина 1954 года рождения получил ранения.
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в мире, донецкая народная республика, донбассгаз, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбассгаз, СЦКК
В ДНР на взрывоопасном предмете подорвались сотрудники "Донбассгаза"

ДНР в СЦКК: сотрудники "Донбассгаза" ранены при подрыве взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в ДНР
Скорая помощь в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Донбассгаз" ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"В результате детонации ВОП на трассе "Таганрог - Мариуполь" ранены сотрудники ГК "Донбассгаз" - женщина 1976 года рождения и мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Вчера, 12:58
Представительство также сообщило, что в результате обстрела кассетными снарядами Ясиноватского района мужчина 1954 года рождения получил ранения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассгазСЦКК
 
 
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