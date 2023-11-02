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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:36

2023-11-02T08:36

2023-11-02T09:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231102/mask-1906838429.html

донецкая народная республика

горловка

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия