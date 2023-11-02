https://ria.ru/20231102/rakety-1906845132.html
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:36
2023-11-02T08:36
2023-11-02T09:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231102/mask-1906838429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки