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ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:37
2023-11-02T17:37
2023-11-02T17:39
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Очеретино – город Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно. Кроме того, с 17.00 до 17.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Зайцево, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953899.html
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в мире, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке