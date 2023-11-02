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ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 02.11.2023 (обновлено: 17:39 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/raketa-1907013140.html
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:37
2023-11-02T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
сцкк
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Очеретино – город Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно. Кроме того, с 17.00 до 17.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Зайцево, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953899.html
https://ria.ru/20231102/rakety-1906845132.html
макеевка
донецк
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в мире, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 - населенный пункт Очеретино – город Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
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Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Кроме того, с 17.00 до 17.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Зайцево, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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