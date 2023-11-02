https://ria.ru/20231102/raketa-1906889752.html

В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном

В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном - РИА Новости, 02.11.2023

В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном

США уведомили Россию о планах запустить межконтинентальную ракету над Тихим океаном, неудачу во время пуска в Кремле не комментируют, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:11

2023-11-02T12:11

2023-11-02T12:13

сша

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о планах запустить межконтинентальную ракету над Тихим океаном, неудачу во время пуска в Кремле не комментируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске."Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что неудачный запуск ракеты не должен быть предметом комментария Кремля.

https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html

сша

россия

тихий океан

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сша, россия, дмитрий песков, в мире, тихий океан