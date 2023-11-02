Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 02.11.2023 (обновлено: 12:13 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/raketa-1906889752.html
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном - РИА Новости, 02.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном
США уведомили Россию о планах запустить межконтинентальную ракету над Тихим океаном, неудачу во время пуска в Кремле не комментируют, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:11
2023-11-02T12:13
сша
россия
дмитрий песков
в мире
тихий океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/97/1558539760_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ab5ccd1984f5de0ef848817b124b8ae.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о планах запустить межконтинентальную ракету над Тихим океаном, неудачу во время пуска в Кремле не комментируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске."Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что неудачный запуск ракеты не должен быть предметом комментария Кремля.
https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html
сша
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/97/1558539760_249:361:2498:2048_1920x0_80_0_0_a42f3aac66f97e684910817373649b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дмитрий песков, в мире, тихий океан
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Тихий океан
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном

Песков: США уведомили РФ о запуске межконтинентальной ракеты над Тихим океаном

© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о планах запустить межконтинентальную ракету над Тихим океаном, неудачу во время пуска в Кремле не комментируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске.
«
"Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что неудачный запуск ракеты не должен быть предметом комментария Кремля.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт
24 октября, 11:55
 
СШАРоссияДмитрий ПесковВ миреТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала