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В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
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14:37 02.11.2023 (обновлено: 14:43 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pvo-1906950423.html
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростовской области сработала система ПВО
Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:37
2023-11-02T14:43
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он.
https://ria.ru/20231102/pvo-1906904010.html
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ростовская область, безопасность
Ростовская область, Безопасность
В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области система ПВО отработала по воздушной цели

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он.
Украинские военнослужащие ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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12:46
 
Ростовская областьБезопасность
 
 
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