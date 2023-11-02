https://ria.ru/20231102/pvo-1906950423.html

В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023

В Ростовской области сработала система ПВО

Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:37

2023-11-02T14:37

2023-11-02T14:43

ростовская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он.

https://ria.ru/20231102/pvo-1906904010.html

ростовская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, безопасность