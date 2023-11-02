https://ria.ru/20231102/pvo-1906950423.html
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростовской области сработала система ПВО
Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:37
2023-11-02T14:37
2023-11-02T14:43
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области, последствия уточняются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал он.
https://ria.ru/20231102/pvo-1906904010.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность
Ростовская область, Безопасность
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области система ПВО отработала по воздушной цели