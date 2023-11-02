В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО
Спикер ВВС Игнат: Украина не может выстроить стену из средств ПВО
© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие ПВО
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина не в состоянии выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, констатировал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Территория Украины - это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определенный радиус действия... Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно", - заявил Игнат в эфире украинского телемарафона. При этом, как отметил Игнат, западные образцы систем ПВО уступают советским аналогам: Iris-T и NASAMS способны поражать воздушные цели только на удалении до 40 километров в то время, как советский комплекс С-300, по словам Игната, поражает цели за 70 километров.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств поражения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.