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В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/pvo-1906904010.html
В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО
В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО
Украина не в состоянии выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, констатировал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:46
2023-11-02T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина не в состоянии выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, констатировал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Территория Украины - это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определенный радиус действия... Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно", - заявил Игнат в эфире украинского телемарафона. При этом, как отметил Игнат, западные образцы систем ПВО уступают советским аналогам: Iris-T и NASAMS способны поражать воздушные цели только на удалении до 40 километров в то время, как советский комплекс С-300, по словам Игната, поражает цели за 70 километров. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств поражения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ признали, что не могут выстроить "стену" ПВО

Спикер ВВС Игнат: Украина не может выстроить стену из средств ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие ПВО
Украинские военнослужащие ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина не в состоянии выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, констатировал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Территория Украины - это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определенный радиус действия... Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно", - заявил Игнат в эфире украинского телемарафона. При этом, как отметил Игнат, западные образцы систем ПВО уступают советским аналогам: Iris-T и NASAMS способны поражать воздушные цели только на удалении до 40 километров в то время, как советский комплекс С-300, по словам Игната, поражает цели за 70 километров.
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Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств поражения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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