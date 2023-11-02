https://ria.ru/20231102/putin-1907053542.html

Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина

Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина - РИА Новости, 02.11.2023

Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина

Поздние публичные мероприятия Владимира Путина связаны с его напряженным рабочим графиком, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:21

2023-11-02T20:21

2023-11-02T21:06

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Поздние публичные мероприятия Владимира Путина связаны с его напряженным рабочим графиком, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок беседы в Telegram-канале."Достаточно напряженный рабочий график у президента. Ведь то, что вы наблюдаете, это открытая его часть, публичная часть. Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера. Ведется напряженная работа, огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы. Это все происходит большую часть рабочего дня", — заявил представитель Кремля.По его словам, глава государства готовится перед серьезными мероприятиями, такими как совещание по экономическим вопросам, которое прошло днем ранее."Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции. Это требует времени. Поэтому так уже в ночи начиналось", — сообщил Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что иногда подобные мероприятия длятся до часу или двух ночи.

https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, павел зарубин