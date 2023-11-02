https://ria.ru/20231102/putin-1907053542.html
Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина
Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина - РИА Новости, 02.11.2023
Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина
Поздние публичные мероприятия Владимира Путина связаны с его напряженным рабочим графиком, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:21
2023-11-02T20:21
2023-11-02T21:06
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Поздние публичные мероприятия Владимира Путина связаны с его напряженным рабочим графиком, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок беседы в Telegram-канале."Достаточно напряженный рабочий график у президента. Ведь то, что вы наблюдаете, это открытая его часть, публичная часть. Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера. Ведется напряженная работа, огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы. Это все происходит большую часть рабочего дня", — заявил представитель Кремля.По его словам, глава государства готовится перед серьезными мероприятиями, такими как совещание по экономическим вопросам, которое прошло днем ранее."Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции. Это требует времени. Поэтому так уже в ночи начиналось", — сообщил Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что иногда подобные мероприятия длятся до часу или двух ночи.
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, павел зарубин
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин
Песков объяснил поздние публичные мероприятия Путина
Песков рассказал, что у Путина достаточно напряженный рабочий график
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Поздние публичные мероприятия Владимира Путина связаны с его напряженным рабочим графиком, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок беседы в Telegram-канале
.
"Достаточно напряженный рабочий график у президента. Ведь то, что вы наблюдаете, это открытая его часть, публичная часть. Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера. Ведется напряженная работа, огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы. Это все происходит большую часть рабочего дня", — заявил представитель Кремля.
По его словам, глава государства готовится перед серьезными мероприятиями, такими как совещание по экономическим вопросам, которое прошло днем ранее.
«
"Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции. Это требует времени. Поэтому так уже в ночи начиналось", — сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что иногда подобные мероприятия длятся до часу или двух ночи.
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