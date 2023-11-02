https://ria.ru/20231102/putin-1907019631.html

Глава Экваториальной Гвинеи пригласил Путина посетить страну с визитом

Глава Экваториальной Гвинеи пригласил Путина посетить страну с визитом - РИА Новости, 02.11.2023

Глава Экваториальной Гвинеи пригласил Путина посетить страну с визитом

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил президента России Владимира Путина посетить Гвинею и отметил, что страна отвергает... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:58

2023-11-02T17:58

2023-11-02T18:06

экваториальная гвинея

россия

гвинея

теодоро обианг нгема мбасого

владимир путин

международный уголовный суд

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил президента России Владимира Путина посетить Гвинею и отметил, что страна отвергает договор Международного уголовного суда. В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве. Гвинейский лидер предложил свою страну в качестве места проведения следующего саммита "Россия - Африка". "Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда, она отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея - это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", - сказал президент страны на встрече с Путиным. Гвинейский лидер добавил, что приглашает президента России в свою страну. По словам президента африканской страны, там Владимир Путин сможет лично принять участие в саммите "Россия - Африка".

https://ria.ru/20231102/afrika-1907010634.html

https://ria.ru/20231102/sotrudnichestvo-1906989334.html

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россия

гвинея

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Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав 2023-11-02T17:58 true PT16M21S

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Дарья Буймова

экваториальная гвинея, россия, гвинея, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, международный уголовный суд, в мире