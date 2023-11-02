https://ria.ru/20231102/putin-1907017061.html

Бизнес может получить компенсации на переезд работников

Бизнес может получить компенсации на переезд работников - РИА Новости, 02.11.2023

Бизнес может получить компенсации на переезд работников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня предусмотреть компенсацию затрат работодателя на переезд работников из регионов с высоким уровнем... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:51

2023-11-02T17:51

2023-11-02T17:51

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня предусмотреть компенсацию затрат работодателя на переезд работников из регионов с высоким уровнем безработицы за счет бюджетных средств. "В рамках мер поддержки юридических лиц в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (в части содействия переезду для трудоустройства по востребованным профессиям) предусмотреть... компенсацию затрат работодателя на переезд работников из регионов с высоким уровнем безработицы за счет средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть критерии участия работодателей, в том числе в части установления работнику заработной платы не ниже средней по экономике региона, при соответствии которым работодатели, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики и требующие массового привлечения работников из другой местности в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей силы на территориальном рынке труда, будут иметь право на компенсацию затрат на переезд или обустройство принимаемых к себе на работу граждан из других регионов. Срок исполнения поручений - 1 июня. Кроме этого, правительству в срок до 1 сентября поручено обеспечить учет прогноза потребности экономики в кадрах при определении общих объемов контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджета. Также Путин распорядился обеспечить ежегодное проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий по перспективным компетенциям, а также премирование победителей и призеров указанных чемпионатов. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля. Правительству необходимо представить предложения по расширению нацпроекта "Производительность труда", в том числе в части включения компаний с оборотом до 400 миллионов рублей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок исполнения поручения – 25 декабря. На заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда до 20 апреля рекомендовано обеспечить рассмотрение регионов с наиболее сложной ситуацией и при необходимости представить предложения по мерам их поддержки.

https://ria.ru/20231102/putin-1907015687.html

https://ria.ru/20230926/bezrabotitsa-1898817324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество