Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/putin-1907015687.html
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:44
2023-11-02T17:44
россия
владимир путин
игорь левитин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 декабря 2023 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин.Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства, а также подготовить комплекс других мероприятий для продвижения востребованных и перспективных профессий.Как сообщала в сентябре пресс-служба Минтруда России, более 123 тысяч человек трудоустроились по результатам работы Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоялась в этом году впервые."Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и проведение комплекса информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий, включая ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства", - говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.Также кабмину поручено проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям.Оба поручения должны быть исполнены до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html
https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, игорь левитин, общество
Россия, Владимир Путин, Игорь Левитин, Общество
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда

Путин поручил администрации направить правительству предложения по рынку труда

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Путин оценил ситуацию на рынке труда
1 ноября, 20:59
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2023 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин.
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства, а также подготовить комплекс других мероприятий для продвижения востребованных и перспективных профессий.
Как сообщала в сентябре пресс-служба Минтруда России, более 123 тысяч человек трудоустроились по результатам работы Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоялась в этом году впервые.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и проведение комплекса информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий, включая ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства", - говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Также кабмину поручено проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям.
Оба поручения должны быть исполнены до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на финальном этапе III Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Россия будет готовить кадры для достижения технологического суверенитета
4 октября, 16:31
 
РоссияВладимир ПутинИгорь ЛевитинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала