https://ria.ru/20231102/putin-1907015687.html
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:44
2023-11-02T17:44
2023-11-02T17:44
россия
владимир путин
игорь левитин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 декабря 2023 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин.Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства, а также подготовить комплекс других мероприятий для продвижения востребованных и перспективных профессий.Как сообщала в сентябре пресс-служба Минтруда России, более 123 тысяч человек трудоустроились по результатам работы Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоялась в этом году впервые."Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и проведение комплекса информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий, включая ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства", - говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.Также кабмину поручено проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям.Оба поручения должны быть исполнены до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, игорь левитин, общество
Россия, Владимир Путин, Игорь Левитин, Общество
Путин поручил разработать предложения по развитию рынка труда
Путин поручил администрации направить правительству предложения по рынку труда
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, подготовленные главами регионов, сообщается на сайте Кремля
.
"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2023 года, ответственный - помощник президента РФ Игорь Левитин
.
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства, а также подготовить комплекс других мероприятий для продвижения востребованных и перспективных профессий.
Как сообщала в сентябре пресс-служба Минтруда России, более 123 тысяч человек трудоустроились по результатам работы Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоялась в этом году впервые.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и проведение комплекса информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий, включая ежегодное проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства", - говорится в перечне поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Также кабмину поручено проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям.
Оба поручения должны быть исполнены до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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