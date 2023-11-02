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Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения

Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения - РИА Новости, 02.11.2023

Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:26

2023-11-02T17:26

2023-11-02T17:35

экваториальная гвинея

россия

в мире

владимир путин

теодоро обианг нгема мбасого

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку."Сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили, пообсуждали наши двусторонние отношения и региональную повестку", - сказал Путин по итогам переговоров с главой Экваториальной Гвинеи.

экваториальная гвинея

россия

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Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав 2023-11-02T17:26 true PT16M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экваториальная гвинея, россия, в мире, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, видео