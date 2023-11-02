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Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения - РИА Новости, 02.11.2023
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17:26 02.11.2023 (обновлено: 17:35 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/putin-1907009160.html
Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения - РИА Новости, 02.11.2023
Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:26
2023-11-02T17:35
экваториальная гвинея
россия
в мире
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку."Сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили, пообсуждали наши двусторонние отношения и региональную повестку", - сказал Путин по итогам переговоров с главой Экваториальной Гвинеи.
экваториальная гвинея
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Переговоры Путина и Обианга. Расширенный состав
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экваториальная гвинея, россия, в мире, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, видео
Экваториальная Гвинея, Россия, В мире, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку.
2023-11-02T17:26
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Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения

Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи региональную повестку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за час обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку.
"Сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили, пообсуждали наши двусторонние отношения и региональную повестку", - сказал Путин по итогам переговоров с главой Экваториальной Гвинеи.
 
Экваториальная ГвинеяРоссияВ миреВладимир ПутинТеодоро Обианг Нгема Мбасого
 
 
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