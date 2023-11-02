https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html

Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий

Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий - РИА Новости, 02.11.2023

Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:36

2023-11-02T15:36

2023-11-02T15:36

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России. "В 6-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

https://ria.ru/20231025/chempionat-1905233208.html

россия

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Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин