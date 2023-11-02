https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:36
2023-11-02T15:36
2023-11-02T15:36
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России. "В 6-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.
https://ria.ru/20231025/chempionat-1905233208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий