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Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий - РИА Новости, 02.11.2023
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15:36 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:36
2023-11-02T15:36
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России. "В 6-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий

Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России.
"В 6-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере", - говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.
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