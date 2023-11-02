https://ria.ru/20231102/putin-1906912592.html

Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией

Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией - РИА Новости, 02.11.2023

Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:00

2023-11-02T13:00

2023-11-02T13:00

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владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор направлен на более эффективное сотрудничество между странами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что подписавшие его стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора, говорится в тексте пояснительной записки к документу. Договором предусматривается, что преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждой из стран является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

https://ria.ru/20231102/dvzyai-1906891860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, бали, владимир путин