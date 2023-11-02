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Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией - РИА Новости, 02.11.2023
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13:00 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/putin-1906912592.html
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией - РИА Новости, 02.11.2023
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:00
2023-11-02T13:00
в мире
индонезия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор направлен на более эффективное сотрудничество между странами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что подписавшие его стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора, говорится в тексте пояснительной записки к документу. Договором предусматривается, что преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждой из стран является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.
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в мире, индонезия, россия, бали, владимир путин
В мире, Индонезия, Россия, Бали, Владимир Путин
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией

Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче, подписанный в марте

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор направлен на более эффективное сотрудничество между странами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что подписавшие его стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора, говорится в тексте пояснительной записки к документу.
Договором предусматривается, что преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждой из стран является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреИндонезияРоссияБалиВладимир Путин
 
 
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