https://ria.ru/20231102/putin-1906912592.html
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией - РИА Новости, 02.11.2023
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:00
2023-11-02T13:00
2023-11-02T13:00
в мире
индонезия
россия
бали
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор направлен на более эффективное сотрудничество между странами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что подписавшие его стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора, говорится в тексте пояснительной записки к документу. Договором предусматривается, что преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждой из стран является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.
https://ria.ru/20231102/dvzyai-1906891860.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, бали, владимир путин
В мире, Индонезия, Россия, Бали, Владимир Путин
Путин ратифицировал договор о выдаче преступников с Индонезией
Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче, подписанный в марте
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Индонезией о выдаче преступников, подписанный на Бали 31 марта 2023 года, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Договор направлен на более эффективное сотрудничество между странами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что подписавшие его стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора, говорится в тексте пояснительной записки к документу.
Договором предусматривается, что преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждой из стран является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ