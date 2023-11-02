https://ria.ru/20231102/pushilin-1906869141.html

Пушилин призвал выдерживать информационную паузу после обстрелов

Пушилин призвал выдерживать информационную паузу после обстрелов - РИА Новости, 02.11.2023

Пушилин призвал выдерживать информационную паузу после обстрелов

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поддерживает призыв сотрудников Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, которые обратились к журналистам,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:51

2023-11-02T10:51

2023-11-02T10:55

донецкая народная республика

буденновский район

донбасс

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поддерживает призыв сотрудников Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, которые обратились к журналистам, блогерам и свидетелям последствий обстрелов с просьбой соблюдать информационную паузу, пока спасатели делают свою работу. В результате удара со стороны украинских войск 31 октября в Буденновском районе Донецка никто не пострадал, но возник пожар. В пабликах появились фото и видео, после чего ВСУ повторно нанесли еще несколько ударов по той же локации, вследствие чего погибли два человека, включая сотрудника МЧС, кроме того, были ранены 15 человек, в том числе спасатели и журналисты. "Поддерживаю призыв сотрудников Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК), которые обратились к журналистам, блогерам и свидетелям последствий обстрелов противника соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. Не нужно оперативно выкладывать видео и текстовые сообщения, из которых понятно, куда попали вражеские снаряды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. В среду вечером СЦКК опубликовал пост в своем Telegram-канале с призывом "следовать кодексу", предусматривающему осознанность за ситуации насилия, которые могут возникнуть по вине журналистов, призвал соблюдать информационную паузу после сообщения о самом факте обстрела и возможных последствиях до окончания работы МЧС, медиков и других уполномоченных служб. Глава республики подчеркнул, что информационная пауза для сообщений с мест разрушений после обстрелов противника "жизненно необходима". "Прошу всех помнить, что не выкладывая видео и фото, а также сведения, раскрывающие адреса попаданий вражеских снарядов, вы сохраняете жизни тех, кто спешит на помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20231031/dnr-1906536105.html

https://ria.ru/20231101/obstrely-1906816250.html

донецкая народная республика

буденновский район

донбасс

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донецкая народная республика, буденновский район, донбасс, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, вооруженные силы украины