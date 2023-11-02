https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html

СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду

СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023

СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду

Следователи начали проверку по информации в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:43

2023-11-02T05:43

2023-11-02T05:43

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. "Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений воспитателем организовано проведение доследственной проверки", - отмечается в сообщении ведомства. По информации местных СМИ, в полицию с заявлением обратилась мать ребенка 2017 года рождения. Она рассказала, что обнаружила гематомы на теле ребенка после посещения детского сада. По словам самого детсадовца, его избила воспитательница.

https://ria.ru/20231031/draka-1906560684.html

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южно-сахалинск, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия