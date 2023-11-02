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СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду
СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023
СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду
Следователи начали проверку по информации в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T05:43
2023-11-02T05:43
2023-11-02T05:43
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. "Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению в СМИ о причинении малолетнему воспитаннику одного из детских садов телесных повреждений воспитателем организовано проведение доследственной проверки", - отмечается в сообщении ведомства. По информации местных СМИ, в полицию с заявлением обратилась мать ребенка 2017 года рождения. Она рассказала, что обнаружила гематомы на теле ребенка после посещения детского сада. По словам самого детсадовца, его избила воспитательница.
https://ria.ru/20231031/draka-1906560684.html
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южно-сахалинск, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК в Южно-Сахалинске проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду
СК в Южно-Сахалинске проверяет данные об избиении ребенка воспитателем в детсаду