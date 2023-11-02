https://ria.ru/20231102/propan-1906925604.html

Россия ратифицировала протокол о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию

Россия ратифицировала протокол о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию - РИА Новости, 02.11.2023

Россия ратифицировала протокол о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:20

2023-11-02T13:20

2023-11-02T13:31

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана из России в Абхазию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины. Данный протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, указывалось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230522/polsha-1873472598.html

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экономика, россия, абхазия, москва, владимир путин