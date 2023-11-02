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В Якутске подросток протащил инспектора ГИБДД на кузове автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023
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15:08 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906962262.html
В Якутске подросток протащил инспектора ГИБДД на кузове автомобиля
В Якутске подросток протащил инспектора ГИБДД на кузове автомобиля - РИА Новости, 02.11.2023
В Якутске подросток протащил инспектора ГИБДД на кузове автомобиля
Подросток в Якутске протащил инспектора ГИБДД на кузове авто, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:08
2023-11-02T15:08
происшествия
якутск
россия
лермонтов
гибдд мвд рф
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ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Подросток в Якутске протащил инспектора ГИБДД на кузове авто, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. Пользователи соцсети в четверг распространили видео с эпичной погоней госинспекторов ГИБДД за иномаркой. Водитель не останавливается, несмотря на то, что один из сотрудников прыгнул на кузов авто, рискуя попасть под колеса. По предварительным данным, днем 2 в Якутске несовершеннолетний следовал на Toyota по улице Лермонтова, создавал помехи для других участников движения, не подчинился законному требованию сотрудников ДПС остановиться. "Один из инспекторов запрыгнул на кузов автомобиля, чтобы остановить нарушителя. Несмотря на это, несовершеннолетний проигнорировал требования полицейских об остановке, тем самым создав опасность попадания инспектора под колеса проезжающих попутно автомобилей. Нарушителю не удалось скрыться, он был задержан. За рулем находился 16-летний подросток, не имевший права на управление транспортным средством", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в СУСК, следователи начали проверку по по статье УК РФ "Применения насилия в отношении представителя власти".По данным МВД России по региону, в отношении подростка составлены протоколы об административных правонарушениях. Установлено, что он воспользовался машиной родителей в их отсутствие. После погони он выскочил из авто и попытался убежать, но был задержан.
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происшествия, якутск, россия, лермонтов, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Якутск, Россия, Лермонтов, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Якутске подросток протащил инспектора ГИБДД на кузове автомобиля

Подросток в Якутске протащил инспектора ГИБДД на кузове авто

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Подросток в Якутске протащил инспектора ГИБДД на кузове авто, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по республике.
Пользователи соцсети в четверг распространили видео с эпичной погоней госинспекторов ГИБДД за иномаркой. Водитель не останавливается, несмотря на то, что один из сотрудников прыгнул на кузов авто, рискуя попасть под колеса.
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По предварительным данным, днем 2 в Якутске несовершеннолетний следовал на Toyota по улице Лермонтова, создавал помехи для других участников движения, не подчинился законному требованию сотрудников ДПС остановиться.
"Один из инспекторов запрыгнул на кузов автомобиля, чтобы остановить нарушителя. Несмотря на это, несовершеннолетний проигнорировал требования полицейских об остановке, тем самым создав опасность попадания инспектора под колеса проезжающих попутно автомобилей. Нарушителю не удалось скрыться, он был задержан. За рулем находился 16-летний подросток, не имевший права на управление транспортным средством", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в СУСК, следователи начали проверку по по статье УК РФ "Применения насилия в отношении представителя власти".
По данным МВД России по региону, в отношении подростка составлены протоколы об административных правонарушениях. Установлено, что он воспользовался машиной родителей в их отсутствие. После погони он выскочил из авто и попытался убежать, но был задержан.
 
ПроисшествияЯкутскРоссияЛермонтовГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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