https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906941083.html
В Кузбассе будут судить мужчину, выбросившего из окна беременную собаку
В Кузбассе будут судить мужчину, выбросившего из окна беременную собаку - РИА Новости, 02.11.2023
В Кузбассе будут судить мужчину, выбросившего из окна беременную собаку
Уголовное дело в отношении жителя Киселевска, выбросившего с девятого этажа беременную собаку, направлено в суд, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:03
2023-11-02T14:03
2023-11-02T14:03
происшествия
киселевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Киселевска, выбросившего с девятого этажа беременную собаку, направлено в суд, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. В сентябре полиция сообщала, что проверяет обстоятельства инцидента в Кисилевске, где 46-летний мужчина выбросил с девятого этажа беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. Пес погиб. "Прокуратурой г. Киселевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Вину в совершенном преступлении он признал полностью. Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html
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происшествия, киселевск, кемеровская область, россия
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе будут судить мужчину, выбросившего из окна беременную собаку
В Кузбассе осудят мужчину, выбросившего из окна собаку, покусавшую его крысу