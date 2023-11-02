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Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами, заявили в совмине Италии - РИА Новости, 02.11.2023
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23:07 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/premer-1907070059.html
Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами, заявили в совмине Италии
Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами, заявили в совмине Италии - РИА Новости, 02.11.2023
Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами, заявили в совмине Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони "сразу поняла", что разговаривает с пранкерами, заявил секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:07
2023-11-02T23:07
в мире
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джорджа мелони
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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони "сразу поняла", что разговаривает с пранкерами, заявил секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано. Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Опубликованная аудиозапись разговора длится более 13 минут. Корреспондент газеты il Fatto Quotidiano на видео задал высокопоставленному чиновнику вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза. "Председатель Совета министров поняла это сразу", - заявил Мантовано, который курирует в правительстве вопросы безопасности республики. В пресс-службе итальянского Совмина в среду заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Талò сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони и что служба была "введена в заблуждение". Итальянские СМИ в четверг заявили, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, виновным в ошибке может быть признан сам Талò. Со ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщалось, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими хакерами.
https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html
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в мире, италия, украина, джорджа мелони, африканский союз
В мире, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Африканский союз
Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами, заявили в совмине Италии

Совмин Италии: премьер-министр Мелони "сразу поняла", что говорит с пранкерами

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони "сразу поняла", что разговаривает с пранкерами, заявил секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Опубликованная аудиозапись разговора длится более 13 минут.
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Корреспондент газеты il Fatto Quotidiano на видео задал высокопоставленному чиновнику вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза.
«
"Председатель Совета министров поняла это сразу", - заявил Мантовано, который курирует в правительстве вопросы безопасности республики.
В пресс-службе итальянского Совмина в среду заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Талò сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони и что служба была "введена в заблуждение".
Итальянские СМИ в четверг заявили, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, виновным в ошибке может быть признан сам Талò. Со ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщалось, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими хакерами.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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