https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства - РИА Новости, 02.11.2023
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства
Почти четверть россиян знают об истоках Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:18
2023-11-02T03:18
2023-11-02T03:18
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Почти четверть россиян знают об истоках Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, следует из результатов опроса ВЦИОМ. На вопрос, какое событие произошло 4 ноября, в честь которого отмечается в этот день праздник, 24% ответили правильно, назвав день освобождения от польской интервенции Мининым и Пожарским. Также были варианты ответов об Октябрьской революции 1917 года, дня единения народа (по 4%), распаде СССР, дне Казанской иконы Божьей матери, Дне независимости России, Дне Конституции (по 1%). Кроме того, больше половины опрошенных считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства: 39% - ответили, что очень важно, 36% - считают, что скорее важно. Скорее не важным назвали 8%, 13% считают празднование неважным. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231030/parkovka-1906217010.html
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общество, россия, ссср, вциом
Общество, Россия, СССР, ВЦИОМ
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян знают об истоках Дня народного единства
ВЦИОМ: почти четверть россиян знают об истоках праздника Дня народного единства
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Почти четверть россиян знают об истоках Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
На вопрос, какое событие произошло 4 ноября, в честь которого отмечается в этот день праздник, 24% ответили правильно, назвав день освобождения от польской интервенции Мининым и Пожарским. Также были варианты ответов об Октябрьской революции 1917 года, дня единения народа (по 4%), распаде СССР
, дне Казанской иконы Божьей матери, Дне независимости России
, Дне Конституции (по 1%).
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Кроме того, больше половины опрошенных считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства: 39% - ответили, что очень важно, 36% - считают, что скорее важно. Скорее не важным назвали 8%, 13% считают празднование неважным.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября 2023 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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