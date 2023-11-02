https://ria.ru/20231102/pravda-1906986644.html

"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине

"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине - РИА Новости, 02.11.2023

"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине

Западные политики боятся публично говорить о поражении Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя признания... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:23

2023-11-02T16:23

2023-11-02T16:23

в мире

украина

италия

франция

джорджа мелони

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Западные политики боятся публично говорить о поражении Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя признания премьер-министра Италии Джорджи Мелони пранкерам Вовану и Лексусу о неудачном контрнаступлении ВСУ.Накануне российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило"."Это очевидно! Жаль, что она (премьер Италии Джорджа Мелони. – Прим. ред.) не говорит этого публично, то же самое касается Макрона и остальных, потому что мы говорили об этом в течение нескольких месяцев, даже подвергались за это нападкам!" – возмутился он.Филиппо отметил, что страны-члены НАТО знают о катастрофе на Украине, однако не решаются открыто признать свои ошибки."Эти натовцы знают, что на Украине все кончено, но еще не осмеливаются признаться своим гражданам в том, что они пролили кровь за этот глупый и заранее проигранный конфликт! Остановитесь!" – призвал политик.Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.

https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

https://ria.ru/20231102/italiya-1906895414.html

украина

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, италия, франция, джорджа мелони, вооруженные силы украины, нато