https://ria.ru/20231102/pravda-1906986644.html
"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине
"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине - РИА Новости, 02.11.2023
"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине
Западные политики боятся публично говорить о поражении Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя признания... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:23
2023-11-02T16:23
2023-11-02T16:23
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Западные политики боятся публично говорить о поражении Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя признания премьер-министра Италии Джорджи Мелони пранкерам Вовану и Лексусу о неудачном контрнаступлении ВСУ.Накануне российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило"."Это очевидно! Жаль, что она (премьер Италии Джорджа Мелони. – Прим. ред.) не говорит этого публично, то же самое касается Макрона и остальных, потому что мы говорили об этом в течение нескольких месяцев, даже подвергались за это нападкам!" – возмутился он.Филиппо отметил, что страны-члены НАТО знают о катастрофе на Украине, однако не решаются открыто признать свои ошибки."Эти натовцы знают, что на Украине все кончено, но еще не осмеливаются признаться своим гражданам в том, что они пролили кровь за этот глупый и заранее проигранный конфликт! Остановитесь!" – призвал политик.Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.
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в мире, украина, италия, франция, джорджа мелони, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Италия, Франция, Джорджа Мелони, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они проиграли": во Франции призвали Запад сказать правду об Украине
Филиппо: западные политики должны публично признать поражение Украины
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Западные политики боятся публично говорить о поражении Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х
, комментируя признания премьер-министра Италии Джорджи Мелони пранкерам Вовану и Лексусу о неудачном контрнаступлении ВСУ.
Накануне российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило".
Еще пять областей. В США рассказали, как изменятся границы Украины
"Это очевидно! Жаль, что она (премьер Италии Джорджа Мелони. – Прим. ред.) не говорит этого публично, то же самое касается Макрона и остальных, потому что мы говорили об этом в течение нескольких месяцев, даже подвергались за это нападкам!" – возмутился он.
Филиппо отметил, что страны-члены НАТО
знают о катастрофе на Украине, однако не решаются открыто признать свои ошибки.
"Эти натовцы знают, что на Украине все кончено, но еще не осмеливаются признаться своим гражданам в том, что они пролили кровь за этот глупый и заранее проигранный конфликт! Остановитесь!" – призвал политик.
Итальянские СМИ сообщили, что Мелони вышла из себя после разговора с пранкерами, а ее дипломатический советник может быть уволен.
СМИ сообщили о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами