https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html

Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с пранкерами

Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с пранкерами - РИА Новости, 02.11.2023

Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с пранкерами

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал "провалом планетарного масштаба" телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:32

2023-11-02T00:32

2023-11-02T10:58

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РИМ, 2 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал "провалом планетарного масштаба" телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Ранее пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". По словам Конте, было "неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом". "Но содержание этого разговора смущает меня еще больше", — заявил он в видеоролике, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ как экстремистская соцсеть). Мелони, отметил Конте, признается, что не может справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, и заявляет о провале соглашения с Тунисом, призванном остановить этот поток. "Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами", — сказал Конте. В посте, сопровождающем видео, бывший премьер заявил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони "раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам". "Она продолжает бесконечно отправлять оружие на Украину и добиваться этой военной эскалации, но сама показывает, что осознает, что необходимо найти выход, защищающий интересы обеих сторон, путем переговоров. Но прежде всего она признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая, наконец, предложит решение путем переговоров. За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего — жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти", — написал политик, возглавляющий оппозиционное "Движение 5 звезд".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html

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италия, украина, россия, джорджа мелони, джузеппе конте, в мире, движение 5 звезд