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ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении

Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 100 военных, уничтожены 2 гаубицы М119, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 100 военных, уничтожены 2 гаубицы М119, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США", - говорится в сообщении.

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область