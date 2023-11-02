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ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении
Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 100 военных, уничтожены 2 гаубицы М119, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 100 военных, уничтожены 2 гаубицы М119, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США", - говорится в сообщении.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ потеряли до ста человек на Запорожском направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли до 100 человек и 2 гаубицы на Запорожском направлении