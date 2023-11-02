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Украинские военные потеряли до 30 человек на Херсонском направлении
Украинские военные потеряли до 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские военные потеряли до 30 человек на Херсонском направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли около 30 солдат и 5 автомобилей на херсонском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
2023-11-02T14:47
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли около 30 солдат и 5 автомобилей на херсонском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 30 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские военные потеряли до 30 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 солдат и 5 автомобилей на Херсонском направлении