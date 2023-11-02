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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 165 солдат и 7 танков, сообщили в четверг в РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:43
2023-11-02T14:43
2023-11-02T14:47
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 165 солдат и 7 танков, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 165 военнослужащих, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад теробороны в ДНР и Запорожской области."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 165 солдат и 7 танков на Южнодонецком направлении