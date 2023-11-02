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МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей - РИА Новости, 02.11.2023
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09:00 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/poruchitelstva-1906771445.html
МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей
МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей - РИА Новости, 02.11.2023
МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей
За девять месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек под "зонтичные" поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:00
2023-11-02T09:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За девять месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек под "зонтичные" поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Предприниматели за счет данного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период прошлого года."Механизм "зонтичных" поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, "зонтичные" поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под "зонтичные" поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где предприниматели с января по сентябрь получили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов, говорится в сообщении.По данным КСМП, за девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под "зонтичные" поручительства составила здесь 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 миллиарда рублейСреди банков по объему выдачи кредитов под зонтичные поручительства лидирует Альфа-Банк (59 миллиарда рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем – ВТБ (25 миллиарда рублей), добавили в пресс-службе.Там напомним, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За девять месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек под "зонтичные" поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Предприниматели за счет данного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период прошлого года.
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"Механизм "зонтичных" поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, "зонтичные" поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под "зонтичные" поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где предприниматели с января по сентябрь получили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов, говорится в сообщении.
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По данным КСМП, за девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под "зонтичные" поручительства составила здесь 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 миллиарда рублей
Среди банков по объему выдачи кредитов под зонтичные поручительства лидирует Альфа-Банк (59 миллиарда рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем – ВТБ (25 миллиарда рублей), добавили в пресс-службе.
Там напомним, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
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