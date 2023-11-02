https://ria.ru/20231102/poruchitelstva-1906771445.html

МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей

МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей - РИА Новости, 02.11.2023

МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей

За девять месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек под "зонтичные" поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:00

2023-11-02T09:00

2023-11-02T09:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За девять месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек под "зонтичные" поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Предприниматели за счет данного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период прошлого года."Механизм "зонтичных" поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, "зонтичные" поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под "зонтичные" поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где предприниматели с января по сентябрь получили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов, говорится в сообщении.По данным КСМП, за девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под "зонтичные" поручительства составила здесь 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 миллиарда рублейСреди банков по объему выдачи кредитов под зонтичные поручительства лидирует Альфа-Банк (59 миллиарда рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем – ВТБ (25 миллиарда рублей), добавили в пресс-службе.Там напомним, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231101/burilnye_truby-1906530690.html

https://ria.ru/20231031/ekspress-kredity-1906372293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов