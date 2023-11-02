https://ria.ru/20231102/popravki-1907008293.html

Совфед обсудит поправки в закон о выборах президента 8 ноября

Совфед обсудит поправки в закон о выборах президента 8 ноября - РИА Новости, 02.11.2023

Совфед обсудит поправки в закон о выборах президента 8 ноября

Совет Федерации на заседании 8 ноября обсудит поправки к закону о выборах президента, говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте СФ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:25

2023-11-02T17:25

2023-11-02T17:36

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 8 ноября обсудит поправки к закону о выборах президента, говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте СФ.Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев заявил РИА Новости, что верхняя палата парламента ожидает поступления поправок к закону о выборах президента к заседанию 8 ноября, по его словам, сенаторы поддержат эти поправки.Госдума ранее приняла закон об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации".Согласно замыслу авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.Кроме того, ЦИК РФ сможет устанавливать особенности подготовки и проведения выборов в период действия на части территории РФ военного положения с возможностью отложения такого голосования по решению ЦИК, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. На избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровья граждан РФ. При этом незамедлительно информируются МИД России и ЦИК.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

https://ria.ru/20230517/popravki-1872390941.html

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политика, совет федерации рф, россия, госдума рф