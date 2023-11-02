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СМИ: США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023
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22:41 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/pomosch-1907067505.html
СМИ: США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине
СМИ: США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине
США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:41
2023-11-02T22:41
украина
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы и источники в американской администрации. Согласно документу, на который ссылается агентство, планируемый пакет помощи включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около 300 миллионов долларов. По словам чиновников, оставшаяся сумма в 125 миллионов включает дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские орудия калибром 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков. Ожидается, что в пакет не будут включены дополнительные ракеты ATACMS. Как отмечает агентство, речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющем президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества без согласования с конгрессом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1907037305.html
https://ria.ru/20231102/politik-1907067174.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине

Рейтер: США планируют объявить о военной помощи Украине на 425 млн долларов

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США планируют в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы и источники в американской администрации.
Согласно документу, на который ссылается агентство, планируемый пакет помощи включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около 300 миллионов долларов.
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По словам чиновников, оставшаяся сумма в 125 миллионов включает дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские орудия калибром 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков.
Ожидается, что в пакет не будут включены дополнительные ракеты ATACMS.
Как отмечает агентство, речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющем президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества без согласования с конгрессом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Вчера, 22:37
 
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