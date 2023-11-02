https://ria.ru/20231102/pomosch-1907037305.html

Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины

Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины - РИА Новости, 02.11.2023

Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины

Сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина, и намерен взамен представить... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:44

2023-11-02T18:44

2023-11-02T18:47

в мире

израиль

украина

сша

джо байден

чак шумер

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина, и намерен взамен представить собственную двухпартийную инициативу, заявил в четверг лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. "Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии в Палате представителей. Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы, которая столь необходима им", - сказал Шумер, выступая на рабочей сессии в Сенате. В понедельник республиканцы в Палате представителей представили законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 миллиарда долларов, при этом проект не содержит пункт о помощи Украине. Белый дом уже категорически отверг данную инициативу. Президент Джо Байден дал понять, что наложит вето на данный законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде. Ожидается, что в четверг документ будет вынесен на рассмотрение в нижней палате Конгресса.

https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1907035793.html

израиль

украина

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в мире, израиль, украина, сша, джо байден, чак шумер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году