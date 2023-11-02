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Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины - РИА Новости, 02.11.2023
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18:44 02.11.2023 (обновлено: 18:47 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pomosch-1907037305.html
Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины - РИА Новости, 02.11.2023
Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
Сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина, и намерен взамен представить... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:44
2023-11-02T18:47
в мире
израиль
украина
сша
джо байден
чак шумер
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина, и намерен взамен представить собственную двухпартийную инициативу, заявил в четверг лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. "Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии в Палате представителей. Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы, которая столь необходима им", - сказал Шумер, выступая на рабочей сессии в Сенате. В понедельник республиканцы в Палате представителей представили законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 миллиарда долларов, при этом проект не содержит пункт о помощи Украине. Белый дом уже категорически отверг данную инициативу. Президент Джо Байден дал понять, что наложит вето на данный законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде. Ожидается, что в четверг документ будет вынесен на рассмотрение в нижней палате Конгресса.
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в мире, израиль, украина, сша, джо байден, чак шумер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, США, Джо Байден, Чак Шумер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины

Шумер: сенат США не будет рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина, и намерен взамен представить собственную двухпартийную инициативу, заявил в четверг лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«
"Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии в Палате представителей. Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы, которая столь необходима им", - сказал Шумер, выступая на рабочей сессии в Сенате.
В понедельник республиканцы в Палате представителей представили законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 миллиарда долларов, при этом проект не содержит пункт о помощи Украине. Белый дом уже категорически отверг данную инициативу. Президент Джо Байден дал понять, что наложит вето на данный законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде. Ожидается, что в четверг документ будет вынесен на рассмотрение в нижней палате Конгресса.
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В миреИзраильУкраинаСШАДжо БайденЧак ШумерОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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