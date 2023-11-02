https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html

Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО

Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО

Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:39

2023-11-02T14:39

2023-11-02T14:39

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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, на эти средства закупили необходимое оборудование, рассказал РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. "К нам обратилась жительница Мурманска, она простой человек, за всю жизнь скопила 500 тысяч и захотела перечислить для бойцов СВО. Честно говоря, мы ее отговаривали. Если бы это был предприниматель, другое дело, но она - обычный человек. Перевести меньше тоже не соглашалась: говорила, хочу ребятам отдать, они погибают, их ранят, им надо", - рассказал Сахневич. По его словам, представители ОНФ Мурманской области по просьбе женщины связались с руководством 61-й бригады морской пехоты Северного флота, уточнили, что им необходимо. "Они обеспечены, но сказали, что нужны тепловизор и метеостанция, чтобы корректировать огонь. Купили через фонд Народного фронта, представителю бригады передали", - пояснил Сахневич.

https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мурманск, мурманская область, онф