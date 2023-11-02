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Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
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14:39 02.11.2023
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Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:39
2023-11-02T14:39
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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, на эти средства закупили необходимое оборудование, рассказал РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. "К нам обратилась жительница Мурманска, она простой человек, за всю жизнь скопила 500 тысяч и захотела перечислить для бойцов СВО. Честно говоря, мы ее отговаривали. Если бы это был предприниматель, другое дело, но она - обычный человек. Перевести меньше тоже не соглашалась: говорила, хочу ребятам отдать, они погибают, их ранят, им надо", - рассказал Сахневич. По его словам, представители ОНФ Мурманской области по просьбе женщины связались с руководством 61-й бригады морской пехоты Северного флота, уточнили, что им необходимо. "Они обеспечены, но сказали, что нужны тепловизор и метеостанция, чтобы корректировать огонь. Купили через фонд Народного фронта, представителю бригады передали", - пояснил Сахневич.
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Общество, Мурманск, Мурманская область, ОНФ, Надежные люди
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО

Мурманская пенсионерка передала через ОНФ 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, на эти средства закупили необходимое оборудование, рассказал РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.
"К нам обратилась жительница Мурманска, она простой человек, за всю жизнь скопила 500 тысяч и захотела перечислить для бойцов СВО. Честно говоря, мы ее отговаривали. Если бы это был предприниматель, другое дело, но она - обычный человек. Перевести меньше тоже не соглашалась: говорила, хочу ребятам отдать, они погибают, их ранят, им надо", - рассказал Сахневич.
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По его словам, представители ОНФ Мурманской области по просьбе женщины связались с руководством 61-й бригады морской пехоты Северного флота, уточнили, что им необходимо.
"Они обеспечены, но сказали, что нужны тепловизор и метеостанция, чтобы корректировать огонь. Купили через фонд Народного фронта, представителю бригады передали", - пояснил Сахневич.
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