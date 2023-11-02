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Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:39
2023-11-02T14:39
2023-11-02T14:39
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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, на эти средства закупили необходимое оборудование, рассказал РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. "К нам обратилась жительница Мурманска, она простой человек, за всю жизнь скопила 500 тысяч и захотела перечислить для бойцов СВО. Честно говоря, мы ее отговаривали. Если бы это был предприниматель, другое дело, но она - обычный человек. Перевести меньше тоже не соглашалась: говорила, хочу ребятам отдать, они погибают, их ранят, им надо", - рассказал Сахневич. По его словам, представители ОНФ Мурманской области по просьбе женщины связались с руководством 61-й бригады морской пехоты Северного флота, уточнили, что им необходимо. "Они обеспечены, но сказали, что нужны тепловизор и метеостанция, чтобы корректировать огонь. Купили через фонд Народного фронта, представителю бригады передали", - пояснил Сахневич.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мурманск, мурманская область, онф
Общество, Мурманск, Мурманская область, ОНФ, Надежные люди
Мурманская пенсионерка передала 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
Мурманская пенсионерка передала через ОНФ 500 тысяч рублей на нужды бойцов СВО
МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Мурманска передала через региональное отделение "Народного фронта" личные сбережения – 500 тысяч рублей – для нужд бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, на эти средства закупили необходимое оборудование, рассказал РИА Новости глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.
"К нам обратилась жительница Мурманска, она простой человек, за всю жизнь скопила 500 тысяч и захотела перечислить для бойцов СВО. Честно говоря, мы ее отговаривали. Если бы это был предприниматель, другое дело, но она - обычный человек. Перевести меньше тоже не соглашалась: говорила, хочу ребятам отдать, они погибают, их ранят, им надо", - рассказал Сахневич.
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По его словам, представители ОНФ Мурманской области по просьбе женщины связались с руководством 61-й бригады морской пехоты Северного флота, уточнили, что им необходимо.
"Они обеспечены, но сказали, что нужны тепловизор и метеостанция, чтобы корректировать огонь. Купили через фонд Народного фронта, представителю бригады передали", - пояснил Сахневич.
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