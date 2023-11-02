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Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК - РИА Новости, 02.11.2023
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12:37 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906900371.html
Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК
Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК - РИА Новости, 02.11.2023
Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК
Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:37
2023-11-02T12:37
в мире
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Сухейр Заккут. "Медицинской помощи, поступившей в Газу, хватит для лечения от тысячи до максимум пяти тысяч раненых. Пять тысяч - это очень маленькое количество, ...поскольку раненых в секторе Газа, согласно источникам в минздраве, больше 20 тысяч", - заявила Заккут. Она также отметила, что ничто не может оправдать нападения на медицинские учреждения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК

МККК: медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит для 5 тысяч раненых

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавшие в секторе Газа
Пострадавшие в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Пострадавшие в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Сухейр Заккут.
"Медицинской помощи, поступившей в Газу, хватит для лечения от тысячи до максимум пяти тысяч раненых. Пять тысяч - это очень маленькое количество, ...поскольку раненых в секторе Газа, согласно источникам в минздраве, больше 20 тысяч", - заявила Заккут.
Она также отметила, что ничто не может оправдать нападения на медицинские учреждения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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