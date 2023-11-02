https://ria.ru/20231102/pomosch-1906900371.html

Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК

Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК - РИА Новости, 02.11.2023

Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК

Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:37

2023-11-02T12:37

2023-11-02T12:37

в мире

израиль

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Медицинской помощи, поступившей в сектор Газа, хватит максимум для лечения 5 тысяч раненых, заявила в интервью телеканалу Sky News Arabia представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Сухейр Заккут. "Медицинской помощи, поступившей в Газу, хватит для лечения от тысячи до максимум пяти тысяч раненых. Пять тысяч - это очень маленькое количество, ...поскольку раненых в секторе Газа, согласно источникам в минздраве, больше 20 тысяч", - заявила Заккут. Она также отметила, что ничто не может оправдать нападения на медицинские учреждения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа