https://ria.ru/20231102/polsha-1907029117.html

Медведев назвал идею Польши о компенсации от России квинтэссенцией паранойи

Медведев назвал идею Польши о компенсации от России квинтэссенцией паранойи - РИА Новости, 02.11.2023

Медведев назвал идею Польши о компенсации от России квинтэссенцией паранойи

Отношения России и Польши никогда не были безоблачными, шанс начать их с чистого листа был в начале 20 века, но "квинтэссенцией исторической польской паранойи"... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:22

2023-11-02T18:22

2023-11-02T18:24

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Отношения России и Польши никогда не были безоблачными, шанс начать их с чистого листа был в начале 20 века, но "квинтэссенцией исторической польской паранойи" стала идея о компенсации со стороны России за некие "угнетения", РФ вполне может ответить зеркально, написал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в "Российской газете". "Наши отношения с Польшей никогда не были простыми и безоблачными", -отметил он. По словам Медведева, в начале 20 века "у наших государств был шанс начать отношения друг с другом с чистого листа, о чем беспристрастно свидетельствуют документы Архива внешней политики Российской Федерации" . "Молодая советская дипломатия постоянно предпринимала усилия по их оздоровлению. Однако они всегда наталкивались на противодействие и в лучшем случае - сдержанность поляков", - написал он. Медведев подчеркнул, что "в польской прессе постоянно нагнеталась антисоветская истерия, шло нарочитое бряцание оружием, настраивание других стран против Москвы", "польские деятели различного уровня не скупились на откровенно враждебные высказывания". От сотрудничества с СССР Варшава упрямо отказывалась и летом 1939 года, когда катастрофа государства была уже практически неизбежна, добавил он. "Отказ межвоенной Польши от добрососедских отношений, ее антисоветский курс определили позицию Советского Союза по польскому вопросу во время Второй мировой войны и после ее окончания", - заявил замруководителя Совбеза РФ. Он добавил, что Кремль логично поставил перед собой задачу создать на западной границе предсказуемое и дружественно настроенное государство, и оно формировалось без участия поляков, лидерами "Большой тройки", победителями во Второй мировой войне. "И совершенно очевидно, что послевоенная польская государственность не смогла бы возродиться без участия СССР. Об этом там сейчас предпочитают не вспоминать. Но именно благодаря воле Советского Союза компенсацию за Западную Украину, Западную Белоруссию и Вильно Польша получила за счет побежденной Германии. Под контроль варшавских властей перешли исторически населенные поляками земли Восточной Пруссии вплоть до рек Одер и Нейсе", - написал Медведев. Он напомнил, как на протяжении долгой и сложной истории отношений Россия неоднократно искала пути к примирению с этой страной, пыталась превратить ее в союзника против общих врагов. "Эти попытки провалились. Последние десятилетия обнажили глубинную основу ее идеологии: "настоящим" польским государством может быть только то, которое является каменным бастионом Запада в борьбе с Россией и которое должно окончательно вытеснить нашу страну из Восточной Европы. А еще лучше - добиться ее развала", - заявил Медведев. "Сдвинуть твердолобых польских руководителей с этой русофобской позиции не помогли ни примирительные исторические заявления и жесты, нередко звучавшие ранее из Москвы, ни объективная экономическая заинтересованность двух стран. Сегодня комплексы и неврозы, связанные с историей разделов Польши в конце XVIII столетия и ее трудной судьбой в XX веке, активно используются польскими политиками для выстраивания агрессивной национальной идентичности", - добавил замруководителя Совбеза РФ. В рамках этой политики, по словам Медведева, "позорно культивируются совершенно антинаучные представления о прошлом Польши и ее отношениях с соседями": в ранг официальной идеологии возведены ложные тезисы о полной тождественности коммунизма и нацизма, равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за преступления по отношению к польскому народу. "Говорится даже о "проигрыше" Польши во Второй мировой войне в силу ее сорокалетнего пребывания в социалистическом блоке. Квинтэссенцией исторической польской паранойи стала идея ее руководства о компенсации со стороны России за некие "угнетения". Самый активный ее проводник, некий замминистра иностранных дел Мулярчик, мечтает о том, что после получения желанных Варшавой репараций с Германии размером чуть ли не в триллион евро можно будет запросить аналогичную, а то и большую сумму с Москвы", - написал Медведев. "Что же, наша страна вполне может ответить зеркально. Список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить, достаточно обширен", - добавил он. Медведев предложил вспомнить о сотнях миллиардов долларов, направленных на масштабное послевоенное восстановление польского народного хозяйства, безвозмездных кредитах на создание целых отраслей экономики. "Но одними деньгами дело не исчерпывается. Мы никогда не забудем о варварском уничтожении крупнейшего православного храма в межвоенной Польше в 1924-1926 годах - Александро-Невского собора. Грубое попрание христианских ценностей, разрушение освященного только в 1912 году замечательного памятника архитектуры, творения зодчего Леонтия Бенуа с фресками Виктора Васнецова, стало неизбежным следствием отвратительной польской русофобии", - заявил замруководителя Совбеза РФ. Он напомнил, что мраморные плиты из собора были использованы при оформлении различных зданий в Варшаве, а яшмовые колонны перевезли в усыпальницу Пилсудского в Кракове, и заявил, что "иначе как актом государственного мародерства это назвать нельзя". "Во имя ненависти к России поляки сровняли с землей и многие другие православные храмы на территории всей страны. Последнее масштабное разрушение святынь проводили буквально накануне войны, в 1938 году, с циничным обоснованием - якобы по многочисленным просьбам польских рабочих и крестьян. Даже фашистские захватчики не вели себя так одиозно с храмовыми постройками в СССР", - написал он. Медведев заявил, что "в том, что касается исторической справедливости, Варшава не понесла никакой ответственности за бесчеловечное обращение с тысячами пленных красноармейцев польско-советской войны, а также за их беспощадное физическое истребление", тогда как Россия еще в 1990-х годах признала ответственность властей за гибель польских офицеров в Катыни. "Кстати, с учетом омерзительного поведения польской элиты и польских властей стоит подумать над тем, чтобы никогда не допускать их представителей к этому печальному месту. Они того не достойны", - заявил он. "Нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства. И даже созвать трибунал ad hoc, который установил бы состав преступлений, совершенных прежними польскими режимами, и в который можно представить доказательственную базу. Результатом его работы могло бы стать осуждение их злодеяний и выплата компенсации родственникам жертв", - написал Медвелев. Статья Медведева об отношениях России и Польши, опубликованная в "Российской газете", приурочена к 4 ноября, когда в РФ отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906582994.html

https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

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в мире, дмитрий медведев, польша, россия