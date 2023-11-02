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Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.11.2023
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18:10 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html
Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией
Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.11.2023
Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией
Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:10
2023-11-02T18:10
польша
россия
белоруссия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в "Российской газете". Он отметил, что "авантюрные" действия Польши могут привести и к третьей мировой войне, если их поддержат страны НАТО. "Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну", - написал Медведев. Он также отметил, что плохо скрываемая ненависть в развитой части Евросоюза к Польше и к партии "Право и справедливость" будет сохраняться и дальше, обостряя их отношения с еврограндами, прежде всего с Германией и Францией. "Там будут надеяться на приход к власти других проевропейских сил. Сейчас ведущие государства ЕС считают польские власти зловредными выскочками, которые эгоистически используют все его институты исключительно в своих корыстных целях, ничего не внося в европейскую копилку. А после начала СВО, когда Польша присвоила себе славу яростного защитника погибающей Украины и главного союзника США в регионе, это мнение только укрепилось", - пояснил Медведев. Он предположил, что в конечном счете это будет способствовать дестабилизации самой структуры ЕС, "вплоть до полноценных разборок" внутри "дружной" европейской семьи и даже распада Евросоюза по вине Польши. "Безудержный эгоизм польских элит в среднесрочной перспективе может привести и к обострению польских отношений с прибалтийскими странами, которые пока рассматривают Польшу в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке. Но мегаломания и претензии на старшинство способны вывести из равновесия даже флегматичные балтийские элиты. Тогда их временный альянс даст трещину, тем более что исторические корни польско-литовского союзничества уже давно сгнили", - подчеркнул Медведев, отметив, что подрыв такого вынужденного союзничества сегодня отвечает стратегическим российским интересам. Также Медведев написал, что продвигаемый сегодня тезис об исключительной роли Польши в ЕС и особенно в Восточной Европе является отголоском прежнего мессианского учения об особой цивилизаторской миссии поляков. "Хотя поляки делают все, чтобы их причастность к "окончательному решению еврейского вопроса", включая активное участие в погромах и солидарность с гитлеровцами, исчезла из внешнего общественного дискурса, антисемитизм сохранился в качестве их глубинного национального идентификатора. Как и русофобия, он в известном смысле действительно проникает в души поляков с молоком матери. Правда, сейчас в Польше русофобом быть куда практичнее: можно получить гораздо больше политических и имущественных дивидендов. Однако факт остается фактом — звериная польская юдофобия и зоологическая русофобия — явления одного порядка и должны быть осуждены мировым сообществом на всех уровнях", - считает российский политик. Медведев заметил, что история уже не раз выносился полякам вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их крушение может потянуть за собой гибель всей польской государственности. А те, кто еще вчера казался надежным союзником, в любой удобный момент используют ослабевшую страну лишь в своих узкокорыстных интересах. "К величайшему сожалению, скудоумные варшавские władze i panowie никак не хотят выучить уроки собственной истории. А ведь она уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе, продемонстрировав польским элитам свою зловещую цикличность", - считает Медведев.
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польша, россия, белоруссия, дмитрий медведев, безопасность, нато
Польша, Россия, Белоруссия, Дмитрий Медведев, Безопасность, НАТО
Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией

Медведев: авантюрные действия Польши могут привести к третьей мировой войне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он отметил, что "авантюрные" действия Польши могут привести и к третьей мировой войне, если их поддержат страны НАТО.
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"Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну", - написал Медведев.
Он также отметил, что плохо скрываемая ненависть в развитой части Евросоюза к Польше и к партии "Право и справедливость" будет сохраняться и дальше, обостряя их отношения с еврограндами, прежде всего с Германией и Францией. "Там будут надеяться на приход к власти других проевропейских сил. Сейчас ведущие государства ЕС считают польские власти зловредными выскочками, которые эгоистически используют все его институты исключительно в своих корыстных целях, ничего не внося в европейскую копилку. А после начала СВО, когда Польша присвоила себе славу яростного защитника погибающей Украины и главного союзника США в регионе, это мнение только укрепилось", - пояснил Медведев.
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Он предположил, что в конечном счете это будет способствовать дестабилизации самой структуры ЕС, "вплоть до полноценных разборок" внутри "дружной" европейской семьи и даже распада Евросоюза по вине Польши. "Безудержный эгоизм польских элит в среднесрочной перспективе может привести и к обострению польских отношений с прибалтийскими странами, которые пока рассматривают Польшу в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке. Но мегаломания и претензии на старшинство способны вывести из равновесия даже флегматичные балтийские элиты. Тогда их временный альянс даст трещину, тем более что исторические корни польско-литовского союзничества уже давно сгнили", - подчеркнул Медведев, отметив, что подрыв такого вынужденного союзничества сегодня отвечает стратегическим российским интересам.
Также Медведев написал, что продвигаемый сегодня тезис об исключительной роли Польши в ЕС и особенно в Восточной Европе является отголоском прежнего мессианского учения об особой цивилизаторской миссии поляков. "Хотя поляки делают все, чтобы их причастность к "окончательному решению еврейского вопроса", включая активное участие в погромах и солидарность с гитлеровцами, исчезла из внешнего общественного дискурса, антисемитизм сохранился в качестве их глубинного национального идентификатора. Как и русофобия, он в известном смысле действительно проникает в души поляков с молоком матери. Правда, сейчас в Польше русофобом быть куда практичнее: можно получить гораздо больше политических и имущественных дивидендов. Однако факт остается фактом — звериная польская юдофобия и зоологическая русофобия — явления одного порядка и должны быть осуждены мировым сообществом на всех уровнях", - считает российский политик.
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Медведев заметил, что история уже не раз выносился полякам вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их крушение может потянуть за собой гибель всей польской государственности. А те, кто еще вчера казался надежным союзником, в любой удобный момент используют ослабевшую страну лишь в своих узкокорыстных интересах.
"К величайшему сожалению, скудоумные варшавские władze i panowie никак не хотят выучить уроки собственной истории. А ведь она уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе, продемонстрировав польским элитам свою зловещую цикличность", - считает Медведев.
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ПольшаРоссияБелоруссияДмитрий МедведевБезопасностьНАТО
 
 
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