https://ria.ru/20231102/polsha-1907021187.html

Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев

Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2023

Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев

Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:03

2023-11-02T18:03

2023-11-02T18:10

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россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами", - написал Медведев в статье для "Российской газеты". Он полагает, что "используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия", Польша продолжает борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, и цель этой борьбы - в получении "конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой". Причем подобные устремления останутся теми же по итогам недавно прошедших в этой стране парламентских выборов, убежден зампред Совбеза. "Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20230724/isterika-1885814898.html

польша

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Кирилл Волков

польша, россия, дмитрий медведев, в мире