Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев
Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
Он полагает, что "используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия", Польша продолжает борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, и цель этой борьбы - в получении "конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой". Причем подобные устремления останутся теми же по итогам недавно прошедших в этой стране парламентских выборов, убежден зампред Совбеза.
"Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним", - заявил Медведев.