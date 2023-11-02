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Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2023
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18:03 02.11.2023 (обновлено: 18:10 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/polsha-1907021187.html
Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев
Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2023
Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев
Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:03
2023-11-02T18:10
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами", - написал Медведев в статье для "Российской газеты". Он полагает, что "используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия", Польша продолжает борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, и цель этой борьбы - в получении "конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой". Причем подобные устремления останутся теми же по итогам недавно прошедших в этой стране парламентских выборов, убежден зампред Совбеза. "Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним", - заявил Медведев.
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польша, россия, дмитрий медведев, в мире
Польша, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев

Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
Он полагает, что "используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия", Польша продолжает борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, и цель этой борьбы - в получении "конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой". Причем подобные устремления останутся теми же по итогам недавно прошедших в этой стране парламентских выборов, убежден зампред Совбеза.
"Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним", - заявил Медведев.
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